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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

عصر شعر "یک سجده، هزار پرواز" در گرگان برگزار می شود

عصر شعر "یک سجده، هزار پرواز" در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان از برگزاری اولین عصر شعر تحت عنوان "یک سجده، هزار پرواز" در سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد.

محمدعلی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتباط با جامعه هنری استان به خصوص اقشار مختلف هنرمندان فعال در گرایش های مختلف باعث رشد و غنای فرهنگ ناب ایثار و شهادت می شود.

وی اظهار داشت: فضای هنری استان و هدایت هنرمندان با طیف های مختلف به این سو ، و به جریان اندازی نظام فکری و عقیدتی جوانان و نوجوانان هنرمند علاقمند به این حوزه ، ما را بر آن داشت تا در طی سال اقدام به برگزاری مراسمات و همایشهای مختلف هنری نمائیم تا انشاالله به نوعی حضور پررنگ بنیاد در بین گروههای هنری نمایان وچشمگیر باشد که ماحصل این ارتباط جذب و شناسایی و به کارگیری نخبگان و خلاقان این عرصه در خدمت به این فرهنگ باشد.

طالع زاری گفت: در همین راستا بعد از تشکیل اولین انجمن تخصصی نویسندگان حوزه ایثار وشهادت که با حضور سردار انصاری قائم مقام بنیاد شیهد و امور ایثارگران افتتاح شد که این انجمن در حال حاضر با عضوگیری بیش از 200 هنرمند فعال در زمینه شعر ، داستان اعم از کوتاه و بلند و خاطره ، مقاله نویسی به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی عنوان کرد: به همین مناسبت اولین عصر شعر تحت عنوان  عصر شعر ، یک سجده هزار پرواز در روز 22 اسفند از ساعت 15 الی 18 در مکان تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

کد مطلب 1553346

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