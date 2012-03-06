ایالات متحده باید با غنی سازی ایران مقابله کند/ اذعان به نبود برنامه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور "میچ مک کانل" گفت: در صورتی که سازمان های اطلاعاتی آمریکا اعلام کنند که ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته یا شروع به غنی سازی اورانیوم برای ساخت بمب اتمی بکند باید با استفاده از نیروی نظامی آن را متوقف کند.

مک کانل گفت: اعلام مکرر باراک اوباما مبنی بر اینکه "تمامی گزینه ها درباره ایران بر روی میز قرار دارد" تنها یک نکته مهم برای بحث و گفتگو است نه یک سیاست. آمریکا نیاز دارد تا بی پرده حرف بزند و با برنامه ای سنجیده تهران را به پای میز مذاکرات بکشاند.

این سناتور افزود: هر زمانی که ایران شروع به غنی سازی اورانیوم در سطح نظامی بکند یا تصمیم به حرکت به سوی ساخت تسلیحات هسته ای بگیرد آنگاه ایالات متحده باید بطور قاطع از نیروی نظامی خود برای توقف برنامه هسته ای بهره ببرد.

اظهارات این مقام آمریکایی در حالی است که 10 سازمان اطلاعاتی آمریکا یکبار در سال 2007 و یکبار اخیراً در سال 2011 اعلام کرده اند که ایران تصمیم برای ساخت بمب اتمی نگرفته است.

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در یکی از سخنرانی‎های اخیر خود به این نکته اذعان کرد که برای آمریکا اثبات نشده که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای است.