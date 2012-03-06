به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی قبل از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی در کنار سایر ستاد نوروزی استان قم واحدی را با همکاری تمامی سازمانهای استان تشکیل داده است.
وی گفت: سازمان در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران در زمینههای اقامتی، پذیرایی و تفریحی تمامی تلاش خود را به کار میگیرد.
وی ادامه داد: در سازمان میراث فرهنگی چند کمیته تشکیل شده که شامل کمیته آمار، کمیته نظارت بر اماکن اقامتی، پذیرایی و کمیته اسکان زائران است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: این کمیتهها از بهمن ماه به صورت رسمی تشکیل شده و با تمامی دستگاههای زیربط از جمله آموزش و پرورش و بهداشت همکاری میکنند.
وی گفت: به دلیل حضور زائران در قم در نوروز، کلیه تاسیسات گردشگری اعم از هتلها ومهمان پذیرها مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است.
مراکزی که به ارائه خدمات پذیرایی میپردازند مورد نظارت قرار گرفته است
وی ادامه داد: همچنین مراکزی که به ارائه خدمات پذیرایی میپردازند نیزمورد نظارت و بررسی قرار گرفته تا بتوانند خدمات بهتری در اختیار زائران قرار دهند.
ارجمندی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی با همکاری بخش خصوصی به چاپ نقشه و بروشور اقدام کرده، افزود: در این بروشورها اطلاعات مورد نیاز زائران جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: همچنین تمامی اماکن بازدیدی و پایگاههای میراث فرهنگی از جمله خانه یزدان پناه و تیمچه برای بازدید زائران آماده شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از نظارت بر تمام تاسیسات گردشگری در آستانه نوروز در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی قبل از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی در کنار سایر ستاد نوروزی استان قم واحدی را با همکاری تمامی سازمانهای استان تشکیل داده است.
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