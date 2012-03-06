نظارت بر تمام تاسیسات گردشگری در آستانه نوروز در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی در کنار سایر ستاد نوروزی استان قم واحدی را با همکاری تمامی سازمان‌های استان تشکیل داده است.



وی گفت: سازمان در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران در زمینه‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد.



وی ادامه داد: در سازمان میراث فرهنگی چند کمیته تشکیل شده که شامل کمیته آمار، کمیته نظارت بر اماکن اقامتی، پذیرایی و کمیته اسکان زائران است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: این کمیته‌ها از بهمن ماه به صورت رسمی تشکیل شده و با تمامی دستگاه‌های زیربط از جمله آموزش و پرورش و بهداشت همکاری می‌کنند.



وی گفت: به دلیل حضور زائران در قم در نوروز، کلیه تاسیسات گردشگری اعم از هتل‌ها ومهمان پذیر‌ها مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است.



مراکزی که به ارائه خدمات پذیرایی می‌پردازند مورد نظارت قرار گرفته است



وی ادامه داد: همچنین مراکزی که به ارائه خدمات پذیرایی می‌پردازند نیزمورد نظارت و بررسی قرار گرفته تا بتوانند خدمات بهتری در اختیار زائران قرار دهند.



ارجمندی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی با همکاری بخش خصوصی به چاپ نقشه و بروشور اقدام کرده، افزود: در این بروشور‌ها اطلاعات مورد نیاز زائران جمع آوری شده است.



وی بیان کرد: همچنین تمامی اماکن بازدیدی و پایگاه‌های میراث فرهنگی از جمله خانه یزدان پناه و تیمچه برای بازدید زائران آماده شده است.