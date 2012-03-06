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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

در خراسان شمالی/

مرکز رشد تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست راه اندازی می شود

مرکز رشد تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست راه اندازی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت: مرکز رشد تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در این استان راه اندازی می شود.

ناصر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی این مرکز در خراسان شمالی قطعی شده و برای مکان استقرار آن نیز توافقات اولیه به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، این مرکز احتمالا در شهر شیروان راه اندازی خواهد شد.

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان شمالی افزود: مراکز رشد به عنوان حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی هر منطقه، دارای اهمیت وی‍‍‍ژه ای بوده و تدوین راهکاری اندیشمند، هماهنگ و مبتنی بر خرد و دانش برای یک منطقه، در گرو برنامه ریزی مراکز رشد است.

لطفی اظهار داشت: ایجاد مراکز رشد وابسته به پارک، با توجه به امکانات ویژه علمی و پژوهشی دانشگاه های استان و نزدیکی به مراکز صنعتی و تجاری، سبب پیشرفت تکنولوژی در خراسان شمالی خواهد شد.

وی افزود: مرکز رشد به عنوان یک نهاد حمایتی و تسهیل کننده با ارائه خدمات آموزشی و اعطای تسهیلات مالی به شرکت های نوپا، فرآیند شکل گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش بنیان را تسهیل و تسریع کرده و منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در استان می شود.

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان شمالی درمورد مزایای ایجاد مرکز رشد در این استان گفت: جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد اشتغال سالم، بسترسازی برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه ها، ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی و وارد کردن سرمایه به بدنه دانشگاه ها در راستای حمایت از روند تحقیقات دانشگاهی از جمله مزایای ایجاد این مراکز است.

کد مطلب 1553349

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