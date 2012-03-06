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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

با حضور وزیر دفاع تایلند؛

هشتمین نمایشگاه بین المللی دفاعی امنیتی در بانکوک

هشتمین نمایشگاه بین المللی دفاعی امنیتی در بانکوک

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: هشتمین نمایشگاه بین المللی دفاعی امنیتی بانکوک به ریاست وزیر دفاع تایلند و حضور وزرای دفاع دیگر کشورها افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های تایلند، این مراسم روز دوشنبه با حضور وزرای دفاع کامبوج، مالزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی به همراه مقامات نظامی دیگر کشورها برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، در حاشیه این نمایشگاه سمینارهای فنی- تخصصی و نمایشهای زنده برگزار می شود. فرماندهان بخش های مختلف نیروی هوایی تایلند در این نمایشگاه مستقر هستند و نمایشگاه برای بازدید عموم باز نیست.

در این نمایشگاه 212 تولید کننده تجهیزات نظامی و امنیتی از 35 کشور مشارکت دارند.

کشورهای آلمان آمریکا، جمهوری چک، فرانسه، کره جنوبی، اسرائیل، سنگاپور، بلاروس، روسیه، لهستان و تایلند نیز در این نمایشگاه عمارتهای ملی خود را برپا کرده اند.

این نمایشگاه دوسالانه تا پنجشنبه ادامه دارد .
 

کد مطلب 1553350

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