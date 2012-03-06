هشتمین نمایشگاه بین المللی دفاعی امنیتی در بانکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های تایلند، این مراسم روز دوشنبه با حضور وزرای دفاع کامبوج، مالزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی به همراه مقامات نظامی دیگر کشورها برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، در حاشیه این نمایشگاه سمینارهای فنی- تخصصی و نمایشهای زنده برگزار می شود. فرماندهان بخش های مختلف نیروی هوایی تایلند در این نمایشگاه مستقر هستند و نمایشگاه برای بازدید عموم باز نیست.

در این نمایشگاه 212 تولید کننده تجهیزات نظامی و امنیتی از 35 کشور مشارکت دارند.

کشورهای آلمان آمریکا، جمهوری چک، فرانسه، کره جنوبی، اسرائیل، سنگاپور، بلاروس، روسیه، لهستان و تایلند نیز در این نمایشگاه عمارتهای ملی خود را برپا کرده اند.

این نمایشگاه دوسالانه تا پنجشنبه ادامه دارد .

