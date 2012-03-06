دانشکده داروسازی بین الملل در یزد با نام شهید "احمدی روشن" افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشکده دومین دانشکده داروسازی در استان یزد است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان به دست مادر شهید دکتر مصطفی احمدی روشن و با حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی و هیأت همراه افتتاح شد.

پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، با مجوز رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 88 در مجموعه احمد آباد یزد به مساحت 200 هزار متر مربع و زیر بنای 20 هزار مترمربع آغاز به کار کرد. این پردیس با پذیرش 30 دانشجو در رشته دندانپزشکی ، 35 دانشجو در رشته پزشکی و 35 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده است.