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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

رشیدی مطرح کرد:

درختکاری یکی از راهبردهای منابع طبیعی باشد

درختکاری یکی از راهبردهای منابع طبیعی باشد

پلدختر - خبرگزاری مهر: فرماندار پلدختر با بیان اینکه درخت موجودی زنده و زندگی بخش است، گفت: درختکاری و نگهداری جنگل باید از اصول راهبردی منابع طبیعی به شمار آید.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم هفته منابع طبیعی در جمع فعالان خبری شهرستان پلدختر با بیان اینکه زندگی انسانها به درخت پیوند خورده است، اظهار داشت: انسان از سایه درخت و سرسبزی و از زیبایی های چشم انداز آن بهره می برد.

وی کاشت درخت و اهمیت دادن به فضای سبز را یک موضوع حیاتی دانست و گفت: درخت در شمار ارزنده ترین و پر فایده ترین پدیده ها قرار دارد.

فرماندار پلدختر افزود: مهار سیل و کاهش ویرانگری سیلاب و پناهگاه و نگاهدارنده محیط زندگی حیوانات و پرندگان از ویژگیهای جنگلهای و درختان است.

رشیدی سرچشمه آبادانی را جنگل و درخت عنوان کرد و گفت: جنگل و درخت خنثی کننده زیانهای آلاینده ها است.

کد مطلب 1553352

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