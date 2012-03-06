درختکاری یکی از راهبردهای منابع طبیعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم هفته منابع طبیعی در جمع فعالان خبری شهرستان پلدختر با بیان اینکه زندگی انسانها به درخت پیوند خورده است، اظهار داشت: انسان از سایه درخت و سرسبزی و از زیبایی های چشم انداز آن بهره می برد.

وی کاشت درخت و اهمیت دادن به فضای سبز را یک موضوع حیاتی دانست و گفت: درخت در شمار ارزنده ترین و پر فایده ترین پدیده ها قرار دارد.

فرماندار پلدختر افزود: مهار سیل و کاهش ویرانگری سیلاب و پناهگاه و نگاهدارنده محیط زندگی حیوانات و پرندگان از ویژگیهای جنگلهای و درختان است.

رشیدی سرچشمه آبادانی را جنگل و درخت عنوان کرد و گفت: جنگل و درخت خنثی کننده زیانهای آلاینده ها است.