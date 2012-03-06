500 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی می شود

محمدصادق افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 500 خانه فرهنگ دیجیتال برای اولین بار در کشور در حال راه اندازی است که از این تعداد 250 خانه فرهنگ دیجیتال از اوایل سال 90 راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: 250 خانه فرهنگ دیجیتال دیگر تا پایان شهریورماه سال 91 به طور کامل به بهره برداری می رسد.

وی هدف از راه انداری خانه های فرهنگ دیجیتال در کشور را ایجاد شبکه ملی و فرهنگ دیجیتال عنوان کرد و افزود: راه اندازی 500 خانه دیجیتال در کشور با استفاده از سیستم های اینترنتی و رسانه که قبلا در انحصار کشورهای غربی است، بومی کشور ایران می شوند.

افراسیابی عنوان کرد: برای راه انداری خانه های فرهنگ دیجیتال در کشور اعتبار اولیه 100 میلیون تومان به ازای هر خانه فرهنگ هزینه می شود.

وی ادامه داد: این اعتبار از محل اعتبارات وزارت ارشاد اسلامی و معاونت فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.

این مسئول افزود: در خانه های فرهنگ دیجیتال علاوه بر عملیاتهای اینترنتی، سیستمهای پیشرفته خدمات دهی نرم افزارهای کاربردی، تفریحی، خانوادگی، مذهبی و..به مردم کشور ارائه می شود.

وی تصریح کرد: بیش از 100 میلیون تومان اعتبار اولیه از محل اعتبارات وزارت ارشاد برای یارانه خرید رسانه های دیجیتال کشور اختصاص یافته است.

افراسیابی افزود: این یارانه به هنگام برگزاری نمایشگاه های دیجیتال در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.