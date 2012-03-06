مجوز احداث پنج کتابخانه سیار روستایی در قم صادر شد

محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجوز ایجاد پنج کتابخانه سیار روستایی در بخش‌های استان قم داده شده است.



وی گفت: اعتبار دو کتابخانه سیار روستایی در بخش مرکزی و کهک داده شده و اکنون پیگیر خرید خودرو و تجهیزات و همچنین مشخص کردن مربی هستیم.



اختصاص 150 میلیون تومان اعتبار برای کتابخانه سیار روستایی



وی ادامه داد: این کتابخانه سیار روستایی با اعتباری بالغ بر 150میلیون تومان از ابتدای سال 91 فعالیت خود را آغاز می‌کند.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم بیان کرد: با توجه به اینکه بخشی از فعالیت این کتابخانه تخصصی است در روستا‌ها مربی به کودکان و نوجوانان سرویس دهی می‌کند.



وی گفت: مربی هر 15 روز یکبار به روستا می‌رود و با پس گرفتن کتاب‌هایی که به امانت داده است کتاب‌های جدیدی جایگزین آنها می‌کند.



هر مربی 30 روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد



وی با اشاره به اینکه هر مربی 30 روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد افزود: مربی در ماه حداقل دو بار به روستا مراجعه می‌کند.



مخلصی بیان کرد: مربی علاوه بر توزیع کتاب به آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه استفاده از کتاب، نمایش فیلم، بازی و سرگرمی نیز می‌پردازد.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم گفت: بچه‌های روستایی به صورت رایگان عضو این کتابخانهٔ سیار می‌شوند و کلیه سرویس دهی به آنها نیز رایگان است.

وی در پایان بیان کرد: با مساعدت استاندار در سال 91، در سه بخش دیگر نیز کتابخانه سیار خواهیم داشت.