البرز جزو سه استان برگزیده اجرای نظام پذیرش پیشنهادات کار شد

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای نظام پذیرش پیشنهادات در دستگاههای دولتی در راستای اجرای مفاد ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: کمیته نظام پیشنهادات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با توجه به ابلاغ وزارت متبوع و به منظور جلب مشارکت کارکنان و خدمت رسانی مطلوب به مردم و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با برگزاری سه جلسه با حضور اعضای این کمیته، تعداد 64 پیشنهاد را از سوی کارکنان این اداره کل و ادارات تابعه آن وصول کرده است که 61پیشنهاد را مورد بررسی قرار داده و 43 مورد آن را مصوب و 15 مورد آن را نیز اجرایی کرده است.

وی با بیان این مطلب که هر طرحی از سوی پیشنهاد دهندگان که زمینه افزایش بهره وری، بهبود فضای کار، افزایش رضایت کارکنان و مراجعین و نیز کاهش هزینه های سازمانی را فراهم آورد، قابلیت اندازه گیری و محاسبه ریالی دارد؛ گفت: به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و ترغیب آنان به ارائه طرح و پیشنهادات سازنده در راستای تحول سازما ، مشوق هایی برای افرادی که پیشنهادات آنان مورد تصویب کمیته نظام پیشنهادات اداره کل قرار گیرد به صورت لوح تقدیر و جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

حدادپور با اشاره به کاهش هزینه ها و کوتاه شدن زمان گردش فعالیتهای اداری با اجرای پیشنهادات کارشناسی شده در دستگاههای اجرایی افزود: تا کنون اجرای پیشنهادات مذکور توانسته در این اداره کل به میزان 250میلیون ریال از هزینه ها کاسته و 702 ساعت کاهش زمان انجام کار را در جهت تسریع وتسهیل خدمات رسانی به مراجعین در بر داشته باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نرخ مشارکت کارکنان این اداره کل را در اجرای نظام پذیرش پیشنهادات 58 درصد اعلام کرد که همراه با استانهای هرمزگان و گیلان درصد قابل توجهی را نسبت به نرخ مشارکت کارکنان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سایر استانها به خود اختصاص داده است.

نظام پذیرش پیشنهادات از سوی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت وزیران تصویب و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است و یکی از اهداف برنامه های هفتگانه تحول در نظام اداری کشور نیز می باشد و شامل بخشهایی چون پیشنهاد کمی و کیفی، شورا، دبیرخانه، گروه ارزیابی، کمیته تخصصی استانی و گروههای کارشناسی در هردستگاهی میگردد و هدف از اجرای آن ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات و ارتقای بهره وری در سازمانها و استقرار نظام مدیریت مشارکتی با حضور کارکنان در دستگاهای اجرایی و ادارات است.

استانهای گیلان و هرمزگان نیز دو استان برگزیده دیگر در اجرای نظام پذیرش پیشنهادات در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.