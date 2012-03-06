دست اوباما رو شد/ سخنرانی در ایپک برای کسب رای بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "حنان عشراوی" به روزنامه واشنگتن تایمز گفت : متاسفیم از اینکه موضوع شکل گیری کشور مستقل فلسطین اهمیت چندانی برای اوباما ندارد و موضوعاتی چون انتخابات ریاست جمهوری و تنش های میان اسرائیل و ایران برای وی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، در ادامه این اقدام اوباما را غیرمنطقی خواند.

عشراوی همچنین گفت : اوباما با سخنرانی خود در ایپک که بیشترین میزان آن درباره اسرائیل و ایران بود دست خود را رو کرد و من فکر می کنم که سخنان اوباما در اصل یک سخنرانی انتخاباتی برای کسب رای بود. اوباما تلاش می کرد تا در سخنان خود وفاداری به اسرائیل را نشان داده و مسیر ماندن خود در کاخ سفید را هموار کند.

وی افزود : شما زمانی که این قبیل سخنان و اقدامات را مشاهده می کنید ناامید می شوید اما ما ناامید نشده ایم زیرا ما انتظار این اقدام را از سوی اوباما داشتیم.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، با اشاره به اینکه اوباما در دوسال اول ریاست جمهوری خود به صورت مرتب از لزوم اجرای طرح دو کشور برای پایان دادن به موضوع خاورمیانه سخن می گفت، افزود : زمانی که دولت اوباما روی کارآمد با توجه به سخنان اوباما درباره فلسطین ما امید زیادی به آنها داشتیم و اقدامات اولیه دولت آمریکا درباره فلسین نیز ما را امیدوار کرده بود.

"رشید عریقات" از دیگر مقامات سازمان آزادیبخش فلسطین نیز در این باره گفت : سخنان اوباما در سالهای اول ریاست جمهوری درباره راه حل دوکشوری ما را امیدوار کرده بود. طرح موضعاتی چون لزوم توقف شهرک سازی و پافشاری بر طرح تشکیل دو کشور مستقل مواردی بودند که صهیونیست ها را نگران کرده بودند.

به نوشته واشنگتن تایمز، عریقات و عشراوی هردو بر این نکته تاکید داشتند که اوباما تا پیش از این باطن خود را در مورد فلسطین ظاهر نکرده بود و به عبارت دیگر دست اوباما در این موضوع رو نشده بود.