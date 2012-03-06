به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی امروز سه شنبه در اجلاس یازدهم چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ، به تشریح وضعیت اقتصادی کشور، نقشه‌های دشمنان در تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی و بهانه جویی‌های این کشورها در پرونده هسته‌ای کشورمان پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت جمهوری اسلامی را در بین کشورهای منطقه و همسایه، وضعیت مطلوبی خواند و گفت: استراتژی نظام در برخورد با مسائلی که در این کشورها اتفاق می‌افتد، تیزهوشانه و همراه با دقت عمل و بر اساس تصمیمات داهیانه مقام معظم رهبری است.

لاریجانی دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی را یکی دیگر از استراتژی‌های شوم استکبار جهانی و در راستای منزوی کردن جمهوری اسلامی دانست.

وی بخش فرهنگ را از نقاط قوت اسلام خواند و افزود: نقش علما و حوزه‌های علمیه در فرهنگ سازی بسیار با اهمیت است و این نقش نقطه ثقل ترویج فرهنگ دینی قلمداد می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای برخورد با تهدیدات و تهاجم فرهنگی و به‌ویژه برای مقابله با ترویج عرفان‌های کاذب نباید از این امتیاز ویژه؛ یعنی نقش علماء و حوزه های علمیه غفلت کرد.

لاریجانی در تبیین وضعیت اقتصادی کشور، به تولید ناخالص ملی، وضعیت ضریب جینی، حرکت و گرایش توسعه به سمت نقاط محروم و خودکفایی اقتصادی که باعث پیشرفت کشور می‌شود اشاره کرد.

وی همچنین به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی اشاره و با مهم خواندن نقش دولت‌های مختلف که از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیت کرده‌اند، این پیشرفت‌ها را مرهون تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای دولت و نظام را طرح مسکن مهر و خروج زمین از سبد کالا به عنوان یک طرح خوب و تأثیرگذار خواند و ادامه داد: مشکلاتی مانند وضعیت بیکاری و تورم از مسائلی است که همت تمام مسئولان را برای برطرف کردن یا کاهش آن‌ می‌طلبد.

