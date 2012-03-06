طرحهای پیمانکاران برای ساخت نمایشگاه بین المللی کرمان مورد استقبال قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعابدی نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مراحل ساخت نمایشگاه بین المللی کرمان و نیمه کاره رها شدن این مکان گفت: مراحل ساخت نمایشگاه بین المللی کرمان همانند گذشته متوقف شده است و این سازمان از ارائه پیشنهادات پیمانکاران خصوصی جهت ساخت این نمایشگاه در محور باغین- کرمان استقبال می کند.

وی افزود: پیمانکار قبلی در جای خود باقی است و قرار براین است که برنامه تکمیل این مکان را به زودی ارائه دهد ولی در عین حال سازمان از شرکت های خصوصی نیز استقبال می کند.

عابدی نژاد در مورد زمان ساخت و اتمام این پروژه که سالهاست نیمه کاره باقی مانده است صحبتی نکرد و گفت: زمان آن هنوز پیش بینی نشده است.

وی همچنین گفت: این نمایشگاه مکان نمایشگاه کالاهای صادراتی خواهد بود و نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در همین مکان فعلی برگزار خواهد شد.

این مسئول در خصوص ایرادات اجرایی نمایشگاه بهاره گفت: با همکاری مجامع امور صنفی استان کرمان سعی خواهیم کرد که کیفیت برگزاری این نمایشگاه ها و رضایت عمومی را افزایش داده و با کمک دستگاه های مربوط نظارت را به بهترین شکل انجام دهیم.