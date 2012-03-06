محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل ترافیک بسیار زیاد در میدان طالقانی خیابان آذر سازمان میادین در نظر دارد سبزی فروشان را به جاده قم- کاشان انتقال دهد.



وی گفت: این سازمان، 50 غرفه سبزی فروشی را در جاده قدیم قم - کاشان احداث می‌کند تا سبزی شهر قم از آنجا توزیع شود.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم ادامه داد: پس از احداث این غرفه‌ها در میدان طالقانی سبزی توزیع نمی‌شود.



وی بیان کرد: غرفه‌هایی که در جاده قم-کاشان احداث می‌شود به صورت رهن و اجاره در اختیار سبزی فروشان گذاشته می‌شود.



دلجویی با اشاره به اینکه مقدمات این کار انجام شده است افزود: نقشه این طرح مشخص شده و به زودی مراحل اجرایی آن کلید خواهد خورد.



وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت رهن و اجاره مشخص نیست، افزود: پس از تکمیل این طرح قیمت رهن و اجاره غرفه‌ها توسط کار‌شناس دادگستری مشخص می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به بهره برداران سبزی فروش واگذار می‌شود.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم در پایان بیان کرد: این طرح به درخواست سبزی فروشان در حال انجام است.