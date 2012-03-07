«کاری باید کرد» نتیجه نوشتن محض است

صادق عاشورپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این کتاب دومین اثر از مجموعه نمایشنامه‌های وی است که از سوی انتشارات نیستان منتشر می‌شو، گفت: من ادعایی در نوشتن ندارم و یا نمی‌گویم به شکل انحصاری من بلدم نمایشنامه بنویسم، اما در زمانه‌ای که نفع مادی و معاش، ذهنیت همه نویسندگان درعرصه نمایش را به خود اختصاص داده است من سعی کردم برای نوشتن وقت بیشتری را صرف کنم و تنها بنویسم.

وی افزود: «کاری باید کرد» مجموعه چهار نمایشنامه برای مخاطب نوجوان است که نخستین نمایش آن با عنوان «پهلوان» به موضوع مواد مخدر و تاثیر اجتماعی آن می‌پردازد.

این نمایشنامه‌نویس افزود: نمایشنامه دوم نیز با عنوان «علم» به موضوع واقعه عاشورا می‌‍‌پردازد و ماجرای کودکانی را روایت می‌کند که در تلاش برای راه‌اندازی یک دسته عزاداری برای ماه محرم هستند و سعی در ایجاد یک گروه تعزیه دارند.

عاشورپور از عناوین «عمو نوروز» و «کاری باید کرد» به عنوان دیگر عناوین نمایشنامه‌های این کتاب یاد کرد که به ترتیب با موضوعی اجتماعی و نیز دفاع مقدس نوشته شده‌اند.

به گفته عاشورپور مجموعه 51 نمایشنامه نوشته شده توسط وی به تدریج در قالب مجموعه‌هایی از سوی نشر نیستان منتشر می‌شود.

وی در ادامه از تالیف کتاب دیگری با عنوان «ماتیکان بازی‌های ایرانی» خبر داد و گفت: ماتیکان عبارتی است به زبان پهلوی که به معنی مجموعه است و این کتاب نیز 1500 بازی اصیل ایرانی را که در طول 28 سال جمع‌آوری کرده‌ام، در خود شامل می‌شود که از سوی نشر پیروزی منتشرخواهد شد.

وی همچنین از تالیف رمانی به نام «آهو» خبر داد و گفت: این رمان ابتدا به صورت یک فیلمنامه نوشته شده بود که قرار بود ساخته هم بشود، اما با منتفی شدن این موضوع من این متن را به صورت رمان درآوردم که نشر پیروزی در تدارک انتشارآن است.