کرمانشاه بهشت فرهنگ ها و اقوام متعدد است

به گزارش خبرنگار مهر، بازهم اقوام گوناگون کرد، لک، اورام، جاف، ترک، لر تمامی این اقوام با فرهنگ های متفاوت در کنار هم در استان کرمانشاه با گویش و فرهنگ متفاوت جای گرفته و این تنوع در دل استان باعث می شود که کرمانشاه را بهشت اقوام و فرهنگ های متنوع نام ببریم.

استان کرمانشاه با وسعت 24 هزار کیلومتر مربع در غرب کشور

کرمانشاه به لحاظ وسعتی 24 هزار کیلومتر مربعی در غرب کشور قرار گرفته که با این وسعت چیزی حدود 1.5 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

آب و هوای استان نیز معتدل است و مناطق و چشم اندازهای زیبا و دست نخورده دارد که با یک بار دیدن به عمق قضیه پی خواهیم برد و در دل این همه زیبایی آثار باستانی و تاریخی بی نظیر که شاید نام بردن آن تکرار باشد چون تمام ایران آن را می شناسند اما "بیستون"، "طاق بستان"، "تکیه معاون الملک"، "مسجدعمادوالدوله" و بسیاری از آثار ناگفته این دیار به واقع سبب درخشش این تکه از وسعت خاک ایران است.

کرمانشاه صدها جاذبه طبیعی و هزاران اثر تاریخی دارد

مسئول امور فرهنگی اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان گفت: صدها جاذبه طبیعی و هزاران اثر تاریخی داریم که از این آثار بیش از دو هزار اثر در فهرست آثار ملی قرار گرفته از جمله آن می توان به بیستون اشاره کرد.

شهلا جواهری تصریح کرد: با توجه به نزدیکی سال نو و پذیرا بودن استان کرمانشاه در بحث میهمانان نوروزی و همچنین برنامه ریزی برای بهتر شناساندن مناطق تاریخی استان در محوطه های تاریخی استان راهنمای گردشگری با رشته تحصیلی مرتبط و به واقع آموزش دیده در این رشته وجود دارد که به راهنمایی این گردشگران خواهد پرداخت.

وی افزود: در کرمانشاه 14 روستای هدف و 50 منطقه نمونه گردشگری داریم که زیرساخت لازم برای ارئه خدمات بهتر به گردشگران در این مناطق فراهم است.

مسئول امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان در پایان تاکید کرد: استان کرمانشاه به لحاظ بحث جذب گردشگر دارای نقاط قوت بسیار زیادی است که با قابلیت های استان این امر چیزی خارج از تصور و توان استان کرمانشاه نیست و با نقاط قوت یاد شده و برنامه ریزی صورت گرفته این مسئله تحقق پذیر و عملی است.

براساس این گزارش، استان کرمانشاه به دلیل داشتن پتانسیل های خاص طبیعی و تاریخ می تواند به یکی از قطبهای گردشگری در کشور تبدیل شود.