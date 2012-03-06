بخش خبری صدا و سیمای البرز تا نوروز 91 روی آنتن می رود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید روز جاری خود از مراحل راه اندازی استودیو بخش خبر صدا و سیمای البرز اظهار داشت: صدا و سیمای البرز یکی از مطالبه های جدی شهروندان بوده که تلاش شده به طور جدی پیگیری شود.

وی افزود: صدا و سیما در این استان نوپا نقش یک دانشگاه عمومی را دارد و از این رو برای آغاز به کار ان باید تمامی دستگاهها همکاری کنند.

فرهادی گفت: دست اندرکاران سیمای استانی برای راه اندازی آنتن محلی تلاش های گسترده ای را صورت داده که باید از آنها قددرانی کرد.

استاندار البرز گفت: روز جاری از بخش استودیو خبر سیمای استانی البرز بازدید کردیم و طی آن مقرر شد بخش خبر تا نوروز 91 راه اندازی شود.

وی ادامه داد: مراحل آماده سازی استودیو بخش خبر به اتمام رسیده و با نصب تجهیزات فنی صدا و سیمای البرز یک گام به جلو حرکت می کند.

وی از اهتمام جدی استانداری البرز برای اجرایی شدن مصوبه رئیس جمهوری و راه اندازی سریع تر صدا و سیمای استان و بهره گیری مردم این استان از انتن رسانه ملی خبر داد.