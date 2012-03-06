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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۹

استاد حسینی:

کارگران سربازان جبهه مبارزه اقتصادی هستند

کارگران سربازان جبهه مبارزه اقتصادی هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان اظهار داشت: امروز جنگ ما با دشمن، جنگ روانی، فرهنگی و اقتصادی است و کارگران نیز سربازان جبهه مبارزه اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استادحسینی پیش از ظهر روز سه شنبه در مراسم افتتاح پایگاه بسیج حضرت ابالفضل(ع) کارخانه شیشه ایمنی کبیر در رابطه با بسیج و هدف از تشکیل پایگاه در واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: بسیجی بودن به این معنا نیست که فقط لباس مخصوص داشته باشد و اسلحه ای در دست بگیرد، بلکه بسیجی آن است که در هر جایگاه که خدمتی می کند با توکل به خدا برای عظمت و پیشرفت نظام و کشورش تلاش کند.

وی با بیان اینکه تلاش کارگران در واحدهای تولیدی باید بسیجی گونه باشد، افزود: بسیجیان باید با کار و تلاش مضاعف و افزایش توان علمی خود، نیروی انگیزه بخش جامعه باشند و در هر مکان و جایگاهی پویایی، نوآوری و شکوفایی را از خود بروز دهند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان تأکید کرد: نباید فراموش کرد که توسعه علمی و دستیابی به فناوری های جدید اقدام مهمی در مقابله با دشمن است و می تواند در بخش های مختلف جامعه سبب توسعه و پیشرفت شود.

وی افزود: افزایش قدرت کشور فقط با توسعه علمی میسر است و به طور مسلم، جنگ نرم نمی تواند در یک کشور قدرتمند به لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی کارساز شود.

این کارخانه با 180 کارگر، تولید کننده انواع شیشه خودروهای سبک و سنگین و شیشه های لوازم خانگی است که هم مصرف داخلی و هم صادرات را دارد.

همچنین فرمانده سپاه استان در پایان ضمن تقدیر از ده نفر از مدیران و کارگران برتر این کارخانه، با اهداء لوح و هدیه، سهمیه دو نفر حج عمره را برای بسیجیان پایگاه بسیج کارگری حضرت ابوالفضل (ع) متقبل شدند.

در مراسم افتتاح این پایگاه، ‌رئیس اداره صنعت و معدن، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمنان و مدیر سازمان بسیج کارگری استان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1553371

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