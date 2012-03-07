به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم ترکیبی از سینمای مستند است و قرار است سینا عطائیان بخش مستند این فیلم را تصویربرداری کند. طبق برنامه ریزی انجام شده تصویربرداری این فیلم از سه روز گذشته در تهران آغاز شده است.

بخش دوم تصویربرداری این پروژه، در شهر فرانکفورت آلمان انجام می شود. همچنین "استوری‌بورد"بخش انیمیشن این اثر نیز به اتمام رسیده و وارد مرحله ساخت کاراکتر و تصویرسازی شده است و قرار است تدوین این فیلم نیز به ‌صورت همزمان انجام ‌شود.

فیلم مستند- انیمیشن "از پس غبار" روایت فرش ایرانی در عبور از حوادث تاریخی و مرزهای کشور است که به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته می شود.

ساناز قربانی پژوهشگر،، هومن جهرمی تصویربردار در ایران، سید مهدی حسینی صدابردار، کاوه مرحمتی تدوینگر و تیمور طالبی دستیار کارگردان از جمله عواملی هستند که در این پروژه سینا عطائیان نویسنده و کارگردان را همراهی می‌کنند.