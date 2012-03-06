"ابین" یمن پایگاه بین المللی القاعده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "عبد ربه منصور هادی" گفت: برخی از افراد وابسته به القاعده از کشورهای دیگر عربی و اسلامی برای حمایت از القاعده استان "ابین" در جنوب یمن به این منطقه آمده اند.

وی افزود: القاعده از اوضاع بحرانی یمن استفاده کرده و همه اعضای القاعده در دیگر کشورهای عربی و اسلامی را به استان ابین کشانده است تا امارت اسلامی در این منطقه ایجاد کند.

هادی گفت: یمن با قدرت با القاعده تا ریشه کنی همه پایگاههای آنها مبارزه خواهد کرد، اما متاسفانه مشکلات اقتصادی سبب گرایش برخی به القاعده شده است.

شایان ذکر است که در درگیری های اخیر میان ارتش یمن و افراد مسلح در استان ابین در جنوب این کشور شمار زیادی کشته و زخمی شده اند.