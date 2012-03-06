204 کیلومتر راه مرزی در آذربایجان غربی آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون 401 کیلومتر از راههای مرزی استان آسفالت شده، افزود: 204 کیلومتر راه مرزی درصورت تامین منابع مالی تا پایان تیرماه سال 91 بهسازی و آسفالت می شود.

وی از بهسازی و آسفالت 106 کیلومتر راه مرزی در مناطق سخت گذر و کوهستانی آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سالجاری 26 کیلومتر راه مرزی آسفالت شده و عملیات بهسازی و زیرسازی 80 کیلومتر راه در مناطق مرزی استان تکمیل شده است.

معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی ادامه داد: از اوایل سالجاری زیرسازی و آسفالت 300 کیلومتر راه مرزی در مناطق محروم و دورافتاده استان، طبق توافق معاونت ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی با استانداری آذربایجان غربی هدف گذاری شده و تاکنون عملیات راهسازی در 204 کیلومتر از این میزان شروع شده است.

شکری عنوان کرد: با توجه به مسافت طولانی راههای مرزی از مناطق شهری و سخت گذر بودن، اجرای عملیات راهسازی در این محورها بسیار هزینه بر بوده به صورتی که تنها برای آسفالت هر کیلومتر راه مرزی اعتباری بالغ بر 950 میلیون ریال صرف می شود.

وی در خصوص سایر اقدامات این حوزه در راههای مرزی، ادامه داد: امسال عملیات تسطیح و رگلاژ، لکه گیری، نصب علایم و تابلوهای ایمنی، خط کشی و همچنین تعمیر و بازسازی ابنیه فنی در محورهای مرزی استان اجرا شده است.

وی از آسفالت راه تمامی روستاهای مرزی که ساکنان آنها بالای 50 خانوار هستند، خبر داد و اضافه کرد: راه این روستاها در قالب طرح نهضت بزرگ آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار بهسازی و آسفالت می شود.

آذربایجان غربی یک هزار و 816 کیلومتر راه مرزی دارد که از این میزان 728 کیلومتر راه منتهی و دسترسی به مرز و یک هزار و 88 کیلومتر به صورت منحصر راه مرزی است.