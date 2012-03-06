مسجد خاستگاه آموزه های فرهنگی و دینی/ تاکید بر بصیرت افزایی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی در این پیام آوردند: مسجد از صدر اسلام تاکنون خاستگاه آموزش های فرهنگی و آموزه های دینی، نمایشگاه هنرهای اسلامی، آوردگاه رقابت های ادبی و ایجاد بصیرت و کانون بیداری اسلامی بوده است.



در عصر کنونی با وجود گسترش مراکز آموزشی و فرهنگی باید همچنان بر بارور کردن ابعاد آموزشی مسجد پای فشرد، چرا که هم اکنون مسلمانان بخش درخور توجهی از آگاهی های دینی خود را در مساجد فرا می گیرند، بنابراین بهبود وضعیت آموزشی مسجد با محوریت ائمه جماعات و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تاثیری مستقیم و به سزایی در بالا رفتن سطح علمی و شکوفایی فرهنگی جامعه اسلامی دارد.



در این پیام تاکید شده است: اسلام عزیز به برکت مسجد همچون رودی آرام و پرآب در بستر جامعه آن روز که بدترین ویژگی آن ندانستن بود جاری شد و رفته رفته سنگلاخ های جهل و خرافه را درهم کوبید و دشت های خشک نادانی را به بوستان هایی پر گل از آگاهی و بینش و دانش مبدل کرد.



مساجد با پیدایش اسلام نه تنها موجی از افکار و اندیشه های الهی را در جامعه ایجاد کرد بلکه شور و نشاط علمی را برانگیخت و این گونه بود که پیامبر اعظم (ص) از هر فرصتی برای روشنگری و آموختن احکام و معارف اسلامی به مردم استفاده می کرد و بدین صورت مسجد در دوران رسالت مهم ترین سنگر تبلیغ و آموزش دینی پیامبر بوده است.



گفتگوهای علمی با هیئت های نمایندگی ثقیف و نجران در مسجد و طرح مباحث علمی و دینی و برتری دادن جلسات علمی بر جلسات دعا در مسجد نشان از اهمیت علم در مسجد و اسلام دارد که مهمترین سنگر برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نظام سلطه است.



مساجد به عنوان مستحکم ترین مکان برای جلوگیری از اتلاف انرژی و انحراف نسل جوان جامعه و ارتقا ارزشهای اخلاقی و علمی آنان بوده و وچه زیباست که مساجد در نظام جمهوری اسلامی مهد پرورش نخبگان گردد تا آنان تداوم بخش راه شهیدانی چون دانشمند هسته ای مصطفی احمدی روشن باشند.



مسجد به عنوان نهاد عبادت و ستاد ولایت و قلب جامعه اسلامی از جایگاهی ویژه و خاص برخوردار بوده که مهمترین مرکز فرهنگی قابل اعتماد مردم محسوب می شود که در زندگی مردم و حیات اجتماعی آنان نقش موثر ایفا می کند.



18 اسفند نوزدهمین سالگرد تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را گرامی می داریم و این روز ارزشمند را به مرزداران گمنام فرهنگی در سنگر مساجد مازندران تبریک گفته و موفقیت همه فعالان فرهنگی در عرصه مساجد را آرزومندیم و یاد و خاطره همه عزیزانی که در سنگر مساجد مازندران فعالیت می نمودند و به خیل شهدا پیوستند را گرامی داشته و امید است با محوریت مساجد در توسعه فرهنگ روستایی تلاش و همت مضاعف کنند.