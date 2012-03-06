آیا اوباما چاره ای جز تهدید ایران داشت؟

آمریکا امروز قدرتمند ترین کشور به لحاظ نظامی و اقتصادی است و این کشور به عنوان متروپلیتن در واقع بزرگترین و وسیع ترین بلوک جهان را به خود اخصاص داده است. همپیمانان گسترده از آسیا، اروپا، آمریکا، و اقیانوسته و حتی آفریقا مرزهای امنیتی این کشور را به تمامی جهان گسترش داده است.

امروز تقریباً تمامی کشورهای دنیا در تلاش هستند تا در تعاملات خود با این کشور همکاری عمیق و استراتژیک خود را تعمیق بخشند اما در این بین برخی کشورها در دوستی با آن جایگاه ویژه ای دارند که اسرائیل نخستین و مهمترین آن است.

تقریباً تمامی کشورهای جهان بر اساس قدرت و توان خود بر آن هستند تا به نحوی از انحاء روابط را با واشنگتن گسترش دهند اما یکی از مهمترین شیوه های تعمیق روابط ایجاد و تاسیس لابی‌هایی است که با پرسه زدن در سالن های کنگره سیاست آن کشور را به نفع خود و به تعبیر دیگر به ضرر دشمنان خود تغییر می دهند.

رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین بازیگرانی است که لابی قدرتمندی در آمریکا دارد این رژیم در واقع بزرگترین لابی را در سیاست خارجی آمریکا به خود اختصاص داده و آن کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل موسوم به ایپک است.

ممانعت از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی، حمایت از اسرائیل برای تضمین امنیت آن در خاورمیانه، دفاع از اسرائیل در برابر تهدیدهای آینده، آماده کردن نسل آینده و رهبران طرفدار اسراییل، آموزش به کنگره در خصوص اسرائیل -‌آمریکا از جمله خط مشی های آن تلقی می شود.

هر ساله این لابی در شهر دیپلماتیک واشنگتن کنفرانسی سالیانه را برگزار می کند در این کنفرانس که کاملاً به بررسی مسائل مربوط به اسرائیل و دشمنان آن مربوط می شود، ایران بعنوان مهمترین تهدید برای اسائیل معرفی می شود. اما نکته قابل توجه در همه این کنفرانس این است که معمولاً روسای جمهوری آمریکا با سخنرانی در آن بار دیگر "تعهد تزلزل ناپذیر" کشورشان را به حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدات اسلامی از جمله ایران اعلام می کنند.

در این کنفرانس ها که هزاران نفر از حامیان با نفوذ اسرائیل شرکت می کند رئیس جمهوری آمریکا به طور روتین باید مخالفت خود را با برنامه هسته ای ایران اعلام، و به طرفداران اسرائیل درباره "تعهد مقدس و اخلاقی" آمریکا به حمایت از تل آویو اطمینان دهد.

اما پرسش مهم این است که چرا سخنرانی های رؤسای جمهوری هر ساله بصورت تکراری با تاکید بر مسائل تکراری در نشست ایپک ارائه می شود.

بدون شک ایپک و حامیان پولدار آن یکی از مهمترین تامین کنندگان هزینه‌های مبارزات انتخاباتی در آمریکا به ویژه برای دموکرات‌ها هستند. دموکرات ها در یک قرن گذشته همیشه بین 60 تا80 درصد آرا یهودیان را به خود اختصاص داده اند واین یه هیچ وجه امکان پذیر نبود بلکه با حمایت و پشتیبانی حامیان مالی بزرگ که از اعضای ایپک و یا از طرفداران آن هستند.

هنگامیکه ایپک در دهه 1950 آغاز به کار کرد، تنها نام "سی‌ کنن" (Si Kenen) موسس آن به چشم می‌خورد؛ اما امروز این سازمان از 50 هزار عضو در 50 کشور جهان برخوردار است. از جمله فعالیت‌های این سازمان که نفوذ بسیاری در محافل تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری آمریکا دارد ؛ برگزاری سالانه 2000 نشست با اعضای کنگره‌ی آمریکا، تصویب بالغ بر 100 لایحه به نفع رژیم صهیونیستی در کنگره، تخصیص میلیاردها دلار کمک برای امنیت اسرائیل و تامین بودجه تلاش‌های مشترک برای ایجاد سیستم تدافعی در برابر سلاح‌های غیرمتعارف می‌باشد.



ایپک تقریبا در 200 دانشکده در سراسر جهان فعالیت دارد و این فعالیت در راستای تربیت دانشجویان برای نشان دادن اهمیت روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا و حامیان این روابط در سراسر جهان انجام می‌باشد.

نفوذ بی مانند این لابی در تمامی عرضه های اجتماعی و سیاسی آمریکا سبب شده تا رؤسای جمهوری آمریکا چاره ای جز گفتن این حرفهای تکراری نداشته نباشند و در واقع می توان این سخنان را به سخنرانی در مناسب های خاص تشبیه کرد که در آن چیزی جز آنچه که باید گفته شود گفته نخواهد شد.

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* حسین امیری