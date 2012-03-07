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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۴۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در زندگی لحظاتی پیش می‌آید که بنا به دلایلی دچار خشم شده، آرامش خود را از دست داده و عصبانی می‌شویم، در این حالت اغلب کنترل گفتار و رفتار از اختیار خارج شده و به اعمال ناشایست گرفتار می‌شویم، کسی نزد خدا محبوب و پیش بندگان نیز از ارج و قرب برخوردار است که خشم خود را کنترل و در چنین شرایطی نیز سنجیده عمل کند.

آیه روز:

الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.

همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى‏کنند و خشم خود را فرو مى‏برند و از مردم در مى‏گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد .

سوره آل عمران، آیه 134

حدیث امروز:

امام صادق (ع)

ما مِن عَبدٍ کَظَمَ غَیظا إِلاّ زادَهُ اللّه عَزَّوَجَلَّ عِزّا فِى الدُّنیا وَالخِرَةِ.

هیچ بنده اى خشم خود را فرو نخورد، مگر این که خداوند عزوجل بر عزت او در دنیا و آخرت افزود.

کافى، ج2، ص 110، ح5
 

کد مطلب 1553380

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