به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه امروز مجلس با حواشی همراه بود که از جمله آن عدم مشارکت جدی نمایندگان در بررسی دستور کار بود.

جلسه امروز مجلس ساعت 8 بصورت غیر رسمی آغاز شد. در این جلسه مراسمی به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور مسئولان و مددجویان نخبه این نهاد برگزار شد. نیمی از این مراسم به دلیل کم بودن تعداد نمایندگان غیر رسمی برگزار شد اما در اثنای برنامه جلسه رسمی شد و خبرنگاران اجازه ورود پیدا کردند. جلسه رسمی مجلس ساعت 8:15 آغاز شد. در این مراسم از 14 نخبه مدد جوی کمیته امداد امام خمینی با اهدای لوح تقدیر شد.

* ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده اولین دستور کار مجلس بود که در بررسی آن کمتر از 160 نفر مشارکت داشتند و رای ندادن عده ای از نمایندگان موجب شد محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت به کرات از نمایندگان درخواست کند تا در رای گیری شرکت کنند. باهنر در مواقعی که احتمال آن می رفت ماده ای به تصویب نرسد فرصت بیشتری برای رای گیری می داد. وی در یکی از رای گیری ها خطاب به نمایندگان اعلام کرد: متاسفم که بگویم 80 نفر در رای گیری شرکت نکردند!

* مشارکت کم نمایندگان امروز برای بررسی دستور کار مجلس مجددا مشکل ساز شد تا آنجا که برای رفع معضل ایجاد شده و رای گیری مجدد به اصلاح عبارتی و در واقع تغییر لفظ و استفاده از کلمه مترادف استفاده کردند. در بررسی یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده ، نمایندگان آنقدر بی توجهی کردند که هیچ مخالفتی با آن وجود نداشت باز هم به رای مجلس نرسید و باهنر متذکر شد این عدم رای دادن صرفا به خاطر عدم مشارکت است و از کمیسیون حقوقی قضایی خواست تا با اصلاح عبارتی در ماده مذکور شرایط رای گیری مجدد را فراهم کند نهایتا عبارت " لغو" برداشته شد و عبارت " فسخ جایگزین شد تا مجلس مجددا رای گیری کند و به این ترتیب آخرین ماده از این لایحه هم به تصویب رسید.

* این درحالی است که لایحه حمایت از خانواده از اوایل مجلس هشتم به صحن مجلس رسید اما مواد جنجالی آن در رفت و آمد به کمیسیون قضایی وصحن، این هفته مجددا در دستور کار قرار گرفت و نکته قابل تامل عدم بحث جدی پیرامون موضوعاتی از قبیل ازدواج مجدد و حق اشتغال بود که تصمیم مجلس نهایتا منجر به حذف این مواد و سکوت قانونی در این موضوعات شد. به نظر می رسد بررسی این مواد جنجالی تحت تاثیر برگزاری انتخابات مجلس قرار گرفته است و نمایندگان یا انگیزه ای برای مشارکت جدی در این مباحث ندارند یا نگران آرای حوزه انتخابیه خود هستند.

* بررسی دو فوریت طرحی برای تنخواه دادن به دولت در دو ماه اول سال 91 هم با مشارکت پایین نمایندگان مواجه شد. نمایندگان به دو فوریت رای ندادند و علت آن هم از سوی باهنر، عدم مشارکت عنوان شد. در رای گیری مجدد نمایندگان به یک فوریت این طرح رای دادند. در میان 20 امضا کننده این طرح ، نامی از عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، احمد توکلی عضو دیگر این کمیسیون و مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی و چهره های اقتصادی مجلس نبود. این درحالی است که باهنر از رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خواست تا از عصر امروز با تغییر دستور کار، بررسی این طرح را با وجودی که یک فوریتی است و دو فوریت آن به تصویب نرسید، آغاز کنند.

* هادی قوامی نماینده اسفراین و نیره اخوان بی طرف اما از جمله نمایندگان راه یافته به مجلس نهم هستند که امروز در مصوبات مجلس نقش تاثیرگذاری داشتند. پیشنهاد اخوان در موضوع تعیین سکه برای مهریه زنان تصویب شد و هادی قوامی هم دفاع جانانه ای در لزوم تصویب دو فوریت طرح مربوط به مجوز دولت در دریافت و پرداخت ها در دو ماه اول سال 91 داشت و به عنوان یکی از طراحان اصلی سخن گفت. گویا راه یافتگان به مجلس نهم انگیزه بیشتری برای مشارکت در بررسی طرح ها و لوایح پیدا کردند.

* تشکر از مردم حوزه انتخابیه به علت رای دادن و همچنین حضور گسترده مردم در انتخابات، مطلع سخن اکثر نمایندگانی بود که امروز تریبون داشتند و در نطق میان دستور یا موافق و مخالف با طرح و ماده ای سخن گفتند. البته این بیشتر مربوط به راه یافتگان به مجلس نهم بود.

* قدرت الله علیخانی، علی مطهری و مصطفی کواکبیان سه ناطق میان دستور جلسه امروز مجلس بودند که هر سه به تخریب های انجام گرفته علیه خود در حوزه انتخابیه شان انتقاد کردند.

* علیخانی و مطهری در نطق خود، علاوه بر طرح موضوع تخریب ها، از مطلب نوشته شده در روزنامه ایران مبنی بر اینکه "مردم به امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور رای ندادند" گله کردند.

* هنگام نطق علیخانی و مطهری سکوت در صحن مجلس حاکم بود درحالی که معمولا هنگام نطق ناطقان میان دستور رفت و آمد نمایندگان زیاد است و به دلیل بی توجهی نمایندگان به سخنان سخنران سر و صدای داخل مجلس از حد معمول بیشتر است.