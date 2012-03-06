استادیوم تختی و بیمارستان یاسوج به فضای سبز تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدیپور بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بوستان در زمینی به مساحت بیش از هفت هکتار احداث می شود.
وی عنوان کرد: طراحی و اجرای این بوستان پس از انتقال بیمارستان شهید بهشتی، درمحل این بیمارستان و با الحاق زمین استادیوم تختی یاسوج به آن آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در این طرح بزرگ علاوه بر فضاهای تفریحی و رفاهی، ساختمانی با طراحی ویژه و معماری زیبا برای فعالیتهای قرآنی ایجاد می شود.
وی افزود: ایجاد فعالیتهایی نظیر موزه قرآن، عرضه محصولات و نرم افزارهای قرآنی، کلاسهای آموزش قرآن، مکانهایی برای برگزاری مسابقات قرآنی، جلسات و محافل انس با قرآن و سایر مواردی مرتبط با موضوع نیز در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به نحوه ساخت این بوستان عنوان کرد: به منظور استفاده هرچه بهتر از فضا و توجه به جنبههای معماری در دید، منظر تمامی ساختمانهای مورد نظر به صورت یک طبقه بوده و بخشی از ارتفاع ساختمانها زیر سطح زمین قرار میگیرند.
ترافیک یاسوج کاهش می یابد
امیدی پور تصریح کرد: این طرح موجب باز شدن فضای تنفس شهری در مرکز شهر یاسوج خواهد شد و از بار ترافیک شهری نیز کاسته می شود.
وی افزود: قرار گیری استادیوم ورزشی و بیمارستان در یک محدوده پر ازدحام در مرکز شهر موجب بروز مشکلات ترافیکی، آلودگیهای صوتی و بصری و گاهی مشکلات امنیتی می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: با اجرای این طرح معنوی از فضای مورد نظر استفاده بهینه به عمل آید.
امیدی پور با اشاره به توجه خاص استاندار به ایجاد پارکها و فضاهای تفریحی، فرهنگی، ورزشی در شهرهای استان و ابراز خشنودی از این نوع نگاه در عمران شهری و توجه ویژه به قابلیتهای گردشگری در همه مناطق استان گفت: با اجرای این طرحها علاوه بر تغییر چهره شهرها به ویژه در مرکز استان، شاهد افزایش قابل توجه سرانههای فضای سبز و پارک در طرحهای توسعه شهری خواهیم بود.
وی عنوان کرد: برای تمام شهرهای برنامههای خوبی در راستای ارتقاء سرانه فضای سبز پیشبینی شده است که در سال 1391 وارد مرحله طراحی و اجرا خواهد شد.
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