50 هزار تن مرکبات مازندران ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بهاره ساری افزود: به دلیل ازدحام مردم در ماههای پایانی سال برای خرید کالاهای مورد نیاز شاهد افزایش قیمت در برخی از کالاها هستیم که با برپایی نمایشگاه به نوعی کنترل قیمت در بازار را صورت می دهیم.

وی با بیان اینکه در مجموع پس ازاجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه در بین فرآورده های لبنی با 27 درصد افزایش قیمت مواجه شدیم افزود: یکی از دلایل افزایش قمیت در پایان سال، افزایش تقاضا بوده است.

هاشم پور، برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا را پاسخگویی به نیاز قانونی مردم دانست و تاکید کرد: غرفه داران کالاهای مرغوب و استاندارد را در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات برای ساماندهی بازار میوه و مرکبات شب عید اشاره کرد و افزود:هم اکنون 27 هزار تن مرکبات وارد بازار شد و مابقی بتدریج در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی افزود: حدود دو هزار تن مرکبات برای تنظیم بازار شب عید میوه و مرکبات دراختیار هم استانی ها قرار می گیرد.

هاشم پور، به ذخیره سازی هزار و200 تن گوشت مرغ در استان اشاره کرد و افزود:300 تن مرغ در نمایشگاه بهاره در اختیارعموم مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه کیف، کفش، پوشاک، آجیل، خشکبار، میوه، گوشت سفید و قرمز و شیرینی جات عرضه می شود افزود: قیمت این کالاها15 الی 20 درصد نسبت به کالاهای قابل عرضه در بازار پایین تر است.

