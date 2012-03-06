عملیات آبخیزداری حوزه عظیمیه کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز دوم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، ظهر سه شنبه عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز عظیمیه کرج با حضور مسئولان استانی و شهری آغاز شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرج در آیین آغاز این عملیات با بیان اینکه حوزه آبخیز عظیمیه کرج از حوزههای مهم آبخیز شهری است، گفت: مطالعات کارشناسی این طرح از سال 79 شروع و امروز با تثبیت خاک منطقه، عملیات آبخیزداری آن آغاز شد.

وی افزود: در این عملیات سازه های مکانیکی آبخیز مرمت می شود و همزمان با اصلاح مکانیکی، اصلاح بیولوژیک آبخیز نیز آغاز می شود.

غلامی افزود: این عملیات با هدف کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از وقوع سیلاب انجام می گیرد.

وی در خصوص مسیر این آبخیز یادآور شد: این آبخیز حوزه شهری، منطقه عظیمیه، آتشگاه تا هلجرد را در برمی گیرد.

عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز عظیمیه در روز دوم هفته منابع طبیعی که به نام آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی نامگذاری شده است، آغاز شد.