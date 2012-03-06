بیمارستان جامع زنان یزد با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی پیش از ظهر سه شنبه با سفری چند ساعته به استان یزد، از چند پروژه به صورت حضوری و از چند پروژه از طریق ویدئو کنفرانس بهرهبرداری کرد.
دستجردی در این سفر ابتدا بیمارستان جامع زنان کوثر یزد را افتتاح کرد.
این بیمارستان از جمله بیمارستانهای تخصصی در جنوبشرق کشور است و علاوه بر خدمات تخصصی زنان و زایمان از پزشکان فوق تخصص در رشته اعصاب و روان، غدد، کلیه، جراح گوش و حلق و بینی، جراح عمومی و ... استفاده میشود.
این بیمارستان در زیربنای هفت هزار مترمربع و اعتبار 4.5 میلیارد تومان در مجتمع بیمارستانی شهید صدوقی یزد افتتاح شد.
امروز همچنین از درمانگاه شهید طالقانی زارچ نیز با حضور وزیر بهداشت بهره برداری شد.
این پروژه با مساحت سه هزار و 500 متر و زیربنای هزار و 100 متر با اعتبار 500 میلیون تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
امروز همچنین دانشکده داروسازی بین الملل شهید دکتر مصطفی احمدی روشن با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعلام کرد.
در مراسم افتتاح این دانشکده، علاوه بر وزیر بهداشت، خانواده شهید احمدی روشن نیز حضور داشتند.
سالن همایش های باقرالعلوم نیز از دیگر پروژههایی بود که امروز به دست وزیر بهداشت افتتاح شد.
مجتمع فرهنگی و سالن همایشهای دانشجویی حضرت باقرالعلوم (ع) با مساحت 6هزار مترمربع مساحت، در زیربنای 3هزار و 800 مترمربع در پنج طبقه با اعتبار 2میلیارد تومان راهاندازی شده است.
وزیر بهداشت در ادامه سفر کوتاه خود به استان یزد، کلینیک تخصصی ژنتیک یزد را نیز به بهرهبرداری رساند.
این کلینیک با اعتبار 500 میلیون تومان با تعرفه دولتی خدمات تخصصی به مردم ارائه میدهد.
امروز همچنین بخش آی.سی.یو و آنژیوگرافی بیمارستان شهید آیتالله صدوقی یزد نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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