مسؤولان برای بهتر شدن زندگی ‌مردم بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی به عنوان نخستین ناطق پیش از دستور در جلسه نوبت صبح امروز یازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری از حضور مردم در انتخابات مجلس نهم با عنوان نمایش هوشیاری، دین‌مداری، بصیرت و سطح بالایی از دموکراسی نسبت به کشورهای غربی یاد کرد.

وی با ارائه آماری از انتخابات در کشورهای مختلف، شکوه حضور مردم در انتخابات کشورمان را "ستودنی" قلمداد کرد.

نماینده کرمان در مجلس خبرگان رهبری همچنین انتخابات را صحنه تجدید میثاق مردم با ولایت فقیه و حمایت از نظام جمهوری اسلامی دانست.

خاتمی در ادمه، تلاش هرچه بیشتر مسئولان نظام برای ایجاد بستر زندگی بهتر برای مردم و حل مشکلات اقتصادی را خواستار شد.

وی با اشاره به بی‌اخلاقی‌های صورت گرفته در عرصه انتخابات، این قبیل کارها را در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانست.

یازدهمین اجلاسیه رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با سخنرانی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس این مجلس در محل سابق مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.