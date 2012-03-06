صادرات غیر نفتی استان قزوین 43 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور عین الله غیاثوند مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور، حیدری، رئیس اداره هماهنگی امور استانهای سازمان توسعه تجارت کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، مبارکی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.



حسن جمشیدی ها در این همایش گفت: صادرکنندگان موجب رونق اقتصادی کشور می شوند و به اشتغال هم کمک می کنند و اگر این موضوع دچار مشکل شود با رکود اقتصادی می شویم.



وی افزود: خوشبختانه در استان قزوین صادرکنندگان موفق و توانمندی داریم که می توانند در سطح ملی نیز بدرخشند و به افزایش میزان صادرات کمک کنند که برخی از آنها مانند کاچیران، اهواز فانوس، سپهر الکتریک، پارس حیان و خاور میانه شاخص هستند.



صدور 334 هزار تن کالا از قزوین



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در 10 ماهه امسال 334 هزار تن کالا به ارزش 310 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده که از نظر ارزش 43 درصد افزایش و وزنی 29 درصد کاهش داشته است.



جمشیدی ها بیان کرد: در استان قزوین به سمت صادرات کالا با ارزش افزوده بالا حرکت می کنیم تا ارزش صادراتی کالاها بیشتر شود.



وی افزود: در مدت یاد شده در کل کشور 36 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا به وزن 52 هزار تن صادر شده که سهم استان قزوین از نظر وزنی 1.1 درصد و وزنی هفت دهم درصد بوده است.



صادرات کالا به 73 کشور جهان



جمشیدی ها از صدور کالا از قزوین به 73 کشور جهان خبر داد و افزود: این کالاها به پنج قاره صادر می شود و عمده کالاهای صادراتی استان به عراق با 109 میلیون دلار، ترکیه با 37.7 میلیون دلار، افغانستان با 19 میلیون دلار، ترکمنستان با 15.5 میلیون دلار، سوریه 13.4 میلیون دلار، پاکستان 9.5 میلیون دلار، امارات 8.8 میلیون دلار و آذربایجان با 5.3 میلیون دلار است.



وی اظهارداشت: بیشترین سهم صادراتی استان قزوین به آسیا با 80.6 درصد و سایر مناطق 11 درصد اروپا، 1.9 درصد به آفریقا، 45 صدم درصد به آمریکای شمالی و یک دهم درصد به آمریکای جنوبی و پنج صدم درصد به اقیانوسیه است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: بیشترین کالاهای صادر شده در بخش صنعت 60 درصد، کشاورزی 20 درصد، پتروشیمی 10 درصد، معدن 4.8 و فرش 4.8 درصد است.



این مسئول گفت: صادرات فرش استان قزوین هم در سال گذشته 93 هزار دلار است که به دلیل صادرات فرش با برند استانهای دیگر این میزان تا سه برابر پیش بینی شده است.



جمشیدی ها اظهارداشت: اقلام عمده صادر شده شامل شوینده ها با 40 میلیون دلار، مفتول مسی با 20 میلیون دلار، آهن آلات با 17 میلیون دلار، شیرخشک با 16 میلیون دلار، شیشه با 10 میلیون دلار و انواع کابل با 15.7 میلیون دلار بوده است.



این مسئول سرمایه گذاری مشترک را از راهکارهای اساسی برای توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه گذاری دانست و اظهارداشت: اجرای طرح آمایش تجاری برای شناسایی و تشخیص امور تجاری در استان آغاز شده که کار ماندگاری خواهد بود.



وی افزود: تمام زیرساختهای تجاری، محل انبارها، سردخانه ها، سیلوها، مراکز اقامتی، شهرک های صنعتی، با سیستم GPS ثبت شده و بانک اطلاعاتی به صورت GIS پیاده و به تفکیک مشخص شده است.



جمشیدی ها اظهارداشت: این طرح می تواند به تصمیم گیری و برنامه ریزی در سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات کمک موثری باشد.



وی تدوین سند راهبردی تجارت خارجی استان و شرکت هلدینگ را از دیگر برنامه های اساسی در دست اجرا در قزوین ذکر کرد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: با پیگیری تداوم برنامه های آموزشی تاکنون 11 دوره برگزار شده و برای اعزام هیئت های تجاری به کشورهای خارجی، دعوت از تجار خارجی برای سفر به استان، شرکت در نمایشگاههای بین المللی حمایت و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.