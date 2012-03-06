انقباض نامنظم قلب زوال عقل را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، انقباض نامنظم رشته های عضلانی قلب (فیبریلاسیون شریانی) شایع ترین شکل تصلب عروقی است.

اکنون محققان دانشگاه مک مستر همیلتون نشان دادند که این بیماری می تواند خطر زوال شناختی و عملکردی را افزایش دهد.

این دانشمندان با هدف تحقیق درباره ارتباط میان فیبریلاسیون شریانی و زوال شناختی و عملکردی، اطلاعات مربوط به دو مطالعه بزرگ را به صورت رندوم مورد بررسی قرار دادند.

از این دو مطالعه در مجموع 31 هزار و 546 بیمار با خطر بالای قلبی از 733 مرکز قلبی در 40 کشور انتخاب شدند.

نتایج این بررسیها نشان داد فیبریلاسیون شریانی مستقل از حضور بیماری مغزی عروقی اسکمی می تواند 21 درصد خطر زوال عقل را افزایش دهد.

براساس گزارش مد پیج تودی، همچنین فیبریلاسیون شریانی توانایی عملکردی بیماران در طول مراقبت در خانه را کاهش داده و به میزان 35 درصد خطر عدم توانایی در انجام فعالیتهای روزانه را افزایش می دهد.

