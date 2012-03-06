  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

انقباض نامنظم قلب زوال عقل را افزایش می دهد

انقباض نامنظم قلب زوال عقل را افزایش می دهد

گروهی از دانشمندان کانادایی در بررسیهای خود نشان دادند که انقباض نامنظم رشته های عضلانی قلب می تواند خطر توسعه زوال عقل را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انقباض نامنظم رشته های عضلانی قلب (فیبریلاسیون شریانی) شایع ترین شکل تصلب عروقی است.
اکنون محققان دانشگاه مک مستر همیلتون نشان دادند که این بیماری می تواند خطر زوال شناختی و عملکردی را افزایش دهد.

این دانشمندان با هدف تحقیق درباره ارتباط میان فیبریلاسیون شریانی و زوال شناختی و عملکردی، اطلاعات مربوط به دو مطالعه بزرگ را به صورت رندوم مورد بررسی قرار دادند.

از این دو مطالعه در مجموع 31 هزار و  546 بیمار با خطر بالای قلبی از 733 مرکز قلبی در 40 کشور انتخاب شدند.

نتایج این بررسیها نشان داد فیبریلاسیون شریانی مستقل از حضور بیماری مغزی عروقی اسکمی می تواند 21 درصد خطر زوال عقل را افزایش دهد.

براساس گزارش مد پیج تودی، همچنین فیبریلاسیون شریانی توانایی عملکردی بیماران در طول مراقبت در خانه را کاهش داده و به میزان 35 درصد خطر عدم توانایی در انجام فعالیتهای روزانه را افزایش می دهد.
 

کد مطلب 1553390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها