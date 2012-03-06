بهارستانیهای گلستان را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع شش حوزه انتخابیه گلستان، تکلیف یک نماینده در حوزه گرگان و آق قلا در دوره دوم تعیین می شود.
مردم استان گلستان با مشارکت بیش از 80 درصد در انتخابات 12 اسفند، شش نامزد از بین 64 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس را روانه بهارستان کردند.
حجت الاسلام سید علی طاهری از حوزه گرگان و آق قلا، رحمت الله نوروزی از علی آبادکتول، سلیمان عباسی از گنبدکاووس، رضا صابری از آزادشهر و رامیان، عبداکریم رجبی از حوزه مینودشت، مراوه تپه و گالیکش و محمد جواد نظری مهر از حوزه کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان راهی خانه ملت شدند.
همچنین عبدالحسین ناصری و عیسی امامی در حوزه گرگان و آق قلا به دور دوم انتخابات راه یافتند.
از میان نمایندگان مجلس نهم استان گلستان دو نامزد دارای سابقه نمایندگی دارند و در این گزارش به معرفی اجمالی منتخبان گلستان در خانه ملت پرداخته می شود.
حجت الاسلام سید علی طاهری:
طاهری با شعار معنویت، صداقت، عدالت و پیشرفت با اطاعت از ولایت پا به عرصه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا گذاشت.
در بروشورهایی ارائه شده از سوی این نامزد در قالب پنجره امید، خلاصه عملکرد مجلس هشتم و نگاهی اجمالی به برنامه توسعه شهرستانهای گرگان و آق قلا در آینده پرداخته شده است.
نگاه استراتژیک به موضوع اشتغال ، تلاش برای تامین مسکن خانواده های شهداء و ایثارگران و همچنین اشتغال فرزندان ایثارگران و تلاش در جهت افزایش بازتاب ملی و جهانی آثار تاریحی و منابع طبیعی منطقه با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی و کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله مکانهای اقامتی و هتلها از دیگر محورهای برنامه طاهری است.
حجت الاسلام سید علی طاهری گرگانی فرزند مرحوم حضرت آیت الله طاهری نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری از حیث نسب از ناحیه مادری نیز به شجره طیبه اهل بیت عصمت و طهارت منسوب شده، نواده مرحوم آیت الله حاج سید سجاد علوی از مجتهدین طراز اول منطقه گرگان است.
مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دانشجوی دکترای الهیات ( رشته علوم قرآن و حدیث) و عضو شورای علمی پژوهشی سازمان ملی جوانان گلستان از جمله سوابق علمی طاهری است.
سوابق قرآنی: عضویت در شورای عالی نخبگان قرآنی استان گلستان، مسئول مکتب القرآن الکریم استان گلستان ( آموزش قرآن در پیش دبستانی)، قاری قرآن و داور مسابقات قرائت قرآن در سطح شهرستان ، استان و کشور.
سوابق ایثارگری: فرزند جانباز انقلاب مرحوم حضرت آیت الله طاهری (رحمة الله علیه)، برادر سردار رشید اسلام شهید حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طاهر طاهری، حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل از سن 17 سالگی، تا زمان قطعنامه و عضو شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه های استان .
مسئولیت های کنونی: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی،عضو هیئت رئیسه و دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در چهار سال متوالی، مسئول مدرسه علمیه حضرت صدیقه فاطمه (س) گرگان، عضو شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور، عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان و ...
رضا صابری
عبدالکریم رجبلی:
وی از حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش و مراوه تپه راهی بهارستان شد.
یک میلیون و 108 هزار گلستانی درنهمین دوره انتخابات مجلس واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 80 درصد در این انتخابات شرکت کردند.
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