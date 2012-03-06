بهارستانیهای گلستان را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع شش حوزه انتخابیه گلستان، تکلیف یک نماینده در حوزه گرگان و آق قلا در دوره دوم تعیین می شود.

مردم استان گلستان با مشارکت بیش از 80 درصد در انتخابات 12 اسفند، شش نامزد از بین 64 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس را روانه بهارستان کردند.

حجت الاسلام سید علی طاهری از حوزه گرگان و آق قلا، رحمت الله نوروزی از علی آبادکتول، سلیمان عباسی از گنبدکاووس، رضا صابری از آزادشهر و رامیان، عبداکریم رجبی از حوزه مینودشت، مراوه تپه و گالیکش و محمد جواد نظری مهر از حوزه کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان راهی خانه ملت شدند.

همچنین عبدالحسین ناصری و عیسی امامی در حوزه گرگان و آق قلا به دور دوم انتخابات راه یافتند.

از میان نمایندگان مجلس نهم استان گلستان دو نامزد دارای سابقه نمایندگی دارند و در این گزارش به معرفی اجمالی منتخبان گلستان در خانه ملت پرداخته می شود.

حجت الاسلام سید علی طاهری:

طاهری با شعار معنویت، صداقت، عدالت و پیشرفت با اطاعت از ولایت پا به عرصه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا گذاشت.

در بروشورهایی ارائه شده از سوی این نامزد در قالب پنجره امید، خلاصه عملکرد مجلس هشتم و نگاهی اجمالی به برنامه توسعه شهرستانهای گرگان و آق قلا در آینده پرداخته شده است.

نگاه استراتژیک به موضوع اشتغال ، تلاش برای تامین مسکن خانواده های شهداء و ایثارگران و همچنین اشتغال فرزندان ایثارگران و تلاش در جهت افزایش بازتاب ملی و جهانی آثار تاریحی و منابع طبیعی منطقه با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی و کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله مکانهای اقامتی و هتلها از دیگر محورهای برنامه طاهری است.

حجت الاسلام سید علی طاهری گرگانی فرزند مرحوم حضرت آیت الله طاهری نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری از حیث نسب از ناحیه مادری نیز به شجره طیبه اهل بیت عصمت و طهارت منسوب شده، نواده مرحوم آیت الله حاج سید سجاد علوی از مجتهدین طراز اول منطقه گرگان است.

مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دانشجوی دکترای الهیات ( رشته علوم قرآن و حدیث) و عضو شورای علمی پژوهشی سازمان ملی جوانان گلستان از جمله سوابق علمی طاهری است.

سوابق قرآنی: عضویت در شورای عالی نخبگان قرآنی استان گلستان، مسئول مکتب القرآن الکریم استان گلستان ( آموزش قرآن در پیش دبستانی)، قاری قرآن و داور مسابقات قرائت قرآن در سطح شهرستان ، استان و کشور.

سوابق ایثارگری: فرزند جانباز انقلاب مرحوم حضرت آیت الله طاهری (رحمة الله علیه)، برادر سردار رشید اسلام شهید حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طاهر طاهری، حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل از سن 17 سالگی، تا زمان قطعنامه و عضو شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه های استان .



مسئولیت های کنونی: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی،عضو هیئت رئیسه و دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در چهار سال متوالی، مسئول مدرسه علمیه حضرت صدیقه فاطمه (س) گرگان، عضو شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور، عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان و ...

رحمت الله نوروزی

رحمت الله فرزند حسینعلی در شهریورماه 1353 در روستای رحمت آباد از توابع علی آبادکتول در خانواده ای مذهبی و کشاورز به دنیا آمد، از سوابق اجرایی وی می توان به رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول، معاون پژوهشی و برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و مدیرکل کار و امور اجتماعی استان نام برد.

مشارکت در قانون گذاری با رویکرد پپشرفت همه جانبه، نظارت بر عملکرد سازمان ها با رویکرد عدالت ماندگار و شفافیت در خدمت، ارتباط مستمر و چهره به چهره با مردم، اشتغال و سرمایه گذاری با رویکرد ریشه کنی بیکاری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، توجه به کشاورزی و دامداری مکانیزه و تثبیت درآمد، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه توریست و گردشگری و .. از جمله اهداف و برنامه های نوروزی بیان شده است.

وی با شعار پیشرفت همه جانبه، عدالت ماندگار، اشتغال پایدار، رنگین کمان اقوام وارد میدان انتخاباتی در حوزه علی آباد کتول شد.

سلیمان عباسی

نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان است که در حوزه انتخابیه گنبدکاووس فعالیت انتخاباتی داشت، مدرس دانشگاه، مدیر درمان و مدیر تجهزات و برنامه داشنگاه علوم پزشکی گلستان، مدیر شبکه و مرکز بهداشت و رئیس بیمارستان، رئیس گروه تدوین و شرح وظایف دانشگده و دانشگاههای کل کشور از جمله سوابق مدیریتی وی است.

محمد جواد نظری مهر:

وی فرزند شهید و متولد سال 1345 شهر نوکنده که پیش از حضور در مجلس شورای اسلامی دوره هشتم از حوزه انتخابیه کردکوی در شهرستان گرگان دندانپزشک بود.

وی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم بود و در دوره نهم نیز در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان کاندید شده است.



رضا صابری

صابری در روستای سیدآباد نیلی، شهرستان آزادشهر، سال 1345 متولد شد،تحصیلات ابتدایی را در همان روستا و مقطع راهنمای را در نوده خاندوز و مقطع دبیرستان را در آزادشهر گذراند.

وی منختب مردم آزادشهر و رامیان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.



عبدالکریم رجبلی:

رجبی در سال 1351 در روستای پلی علیا از روستاهای منطقه محروم گلیداغ، در یک خانواده متدین و مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات راهنمایی را در روستای گلیداغ سپری کرده و تحصیلات دوره متوسطه را در شهرستان گنبدکاووس گذرانده و در آنجا موفق به دریافت دیپلم رشته علوم تجربی شد.



وی از حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش و مراوه تپه راهی بهارستان شد.



یک میلیون و 108 هزار گلستانی درنهمین دوره انتخابات مجلس واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 80 درصد در این انتخابات شرکت کردند.

