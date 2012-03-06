پیوند مسجد با فرهنگ و هنر، اصلی ترین هدف کانون های مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی، در دیدار با معاون فرهنگی هنری شهرداری زنجان افزود: ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در سال 1371 تحت مصوبه 302 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است.

وی افزود: پس از پایان دوران 8 سال دفاع مقدس دشمنان انقلاب به این نتیجه رسیدند که با جبهه سخت نمی توانند در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند بنابر این با تهاجم و شبیخون فرهنگی خاکریز جدیدی را علیه کشور احداث کردند.

مقدمی با اشاره به اینکه 197 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان زنجان فعالیت می کنند، ادامه داد: این کانون ها فعالیت های فرهنگی هنری خود را با جایگاه عبادی مساجد پیوند می زنند و زمینه جذب همه اقشار جامعه را به این مکان های مقدس فراهم می کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری نزدیک به 20 هزار نفر در کلاس های اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد حضور داشتند، عنوان کرد: در حال حاضر 540 مرکز طرح تلاوت نور در سطح مساجد استان فعالیت می کنند

مقدمی به 40 کتابخانه مخزن دار و 120 کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 500 هزار جلد کتاب در این کتابخانه ها وجو دارد.

سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد استان زنجان به سایر فعالیت های این نهاد اشاره کرد و گفت: در دهه فجر سال جاری 140 برنامه در زمینه های مختلف در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان برگزار شد.

مقدمی برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان را از دیگر برنامه های اجرا شده از سوی دبیرخانه کانون های مساجد استان زنجان عنوان کرد و ادامه داد: این جشنواره به صورت سراسری و با حضور 250 نفر از فعالان قرآنی سراسر کشور در سال جاری برگزار شد.

وی به جشنواره نرم افزاری اصول عقاید اشاره کرد و ابراز داشت: نرم افزار اصول عقاید شیعه با اعتباری بالغ بر 47 میلیون تومان به همت دبیرخانه کانون های مساجد استان و با همکاری موسسه لوح نوردانش طراحی شده است.

مقدمی با بیان اینکه در این نرم افزار اصول عقاید شیعه به صورت بازی رایانه ای و در قالب مسابقه طراحی شده است، ادامه داد: جشنواره نرم افزاری اصول عقاید با توزیع سی دی های آن در 5 استان شمالغرب کشور برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت بانوان در کانون های فرهنگی هنری استان زنجان، یادآور شد: در همین راستا راه اندازی واحد امور بانوان در دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز در حال پیگیری است.

محله محوری با مرکزیت مسجد اولویت اول معاونت فرهنگی هنری شهرداری زنجان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان گفت: رویکرد اصلی معاونت فرهنگی هنری شهرداری زنجان از سال ۹۱ محله محوری با مرکزیت مسجد است.

غلامرضا نظری، در جمع کارکنان دبیرخانه کانون های مساجد استان، گفت: هدف اصلی انجام کارهای فرهنگی ترویج فرهنگ غنی اسلام در جامعه است.

وی با بیان اینکه فعالیت های حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری بسیار گسترده است، افزود: در سال های اخیر فعالیت های خوبی به همت این معاونت در زنجان صورت گرفته که نشان می دهد شهرداری نیز می تواند یک نهاد فرهنگی باشد.

نظری یادآور شد: با توجه به نهادها و سازمان های مختلفی در سطح شهرستان کارهای فرهنگی انجام می دهند، بحث موازی کاری در انجام این کارها در سال های اخیر به چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به مقوله فرهنگ حساسیت بسیار بالایی نیاز دارد، تصریح کرد: در این عرصه برداشتن یک گام اشتباه و نادرست غیر قابل جبران است.

نظری افزود: مساجد در حال حاضر با داشتن ساختارهای فرهنگی از جمله کانون های فرهنگی هنری، پایگاه های بسیج و هیئات مذهبی، ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی را در راستای جذب جوانان و نوجوانان داراهستند.

وی با تاکید براینکه امروز اولویت اصلی جامعه به انجام رساندن کارهای فرهنگی است، یادآور شد: اینکه چه کسی کار فرهنگی را انجام دهد مهم نیست بلکه هدف همه متولیان فرهنگی باید کاهش دغدغه های مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ باشد.

نظری به برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان اشاره کرد و گفت: در سال 91 این معاونت سال پرکاری را برنامه ریزی کرده که عمده جامعه هدف این برنامه ها فعالان مسجدی هستند.

وی پارک بانوان زنجان را یکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بزرگ برای دختران و بانوان زنجانی عنوان کرد و ابراز داشت: این پارک بستر مناسبی برای فعالیت های فرهنگی و هنری و مذهبی است که کانون های مساجد نیز می توانند از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.