تزئین پنج سفره بزرگ هفت سین در اردبیل/شهرداری آئین تکم گردانی اجرا می کند

صدیف بدری روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در میادین وحدت، توحید، مقدس اردبیلی، بسیج به عنوان چهار ورودی شهر اردبیل و همیچنین در میدان شریعتی سفره هفت سین به صورت نمادین تزئین می شود تا هم سنت ایرانیان یادآوری شود و هم مسافران از آن بهره گیرند.

وی با بیان اینکه مجموعه شهرداری در کنار سایر خدمت گذاران به استقبال از بهار رفته و خانه تکانی می کند، تصریح کرد: شهرداری اردبیل با خانه تکانی شهری به استقبال بهار طبیعت می‌رود تا با ایجاد تغییراتی مناسب در سیمای عمومی شهر بتواند نقش موثری در ایجاد شادابی و نشاط در بین شهروندان و گردشگران ورودی به شهر اردبیل داشته باشد.

بدری با اشاره به آمادگی شهرداری برای خانه تکانی شهر اردبیل اضافه کرد: شهرداران مناطق چهارگانه اردبیل و سازمانهای تابعه فعالیتهای مربوط به رفت و روب شهری را از چند هفته قبل آغاز کرده‌اند و امیدواریم با همکاری شهروندان به سنت خانه تکانی شهری بپردازیم.

مانور استقبال از بهار در اردبیل برگزار می شود

وی با اشاره به آغار رفت و روب شهری تصریح کرد: بعد از یک هفته و در 20 اسقند ماه مانور استثبال از بهار برای استقبال از بهار سطح شهر انجام می شود تا شهرداری برای ایجاد نشاط در بین شهروندان گام موثری بردارد.

شهردار اردبیل هدف از مانور شهری را نظافت کاری در محلات و مناطق مختلف شهری عنوان کرد و متذکر شد: مانور استقبال از بهار از ساعت 9 صبح روز 20 اسفند آغاز می شود تا مجموعه شهرداری به صورت نمادین به تمیزکاری شهری بپردازد.

وی رژه کارکنان شهرداری با لباس پارکبانها را برای فرهنگ سازی مناسب توصیف کرد و افزود: روز 20 اسفند شهرداری برای فرهنگ سازی با همکاری مدارس و اهالی محلات مختلف در چهار منطقه شهرداری به صورت نمادین به رفت و روب و تمیزکاری پرداخته و بسته های فرهنگی مشخصی را در اختیار شهروندان قرار می دهد.

بدری با بیان اینکه مانور استقبال از بهار از میدان بسیج آغاز می شود، تصریح کرد: این مانور در مناطق و محلات شهر اجرا می شود و با حرکت در سطح شهر به نظاقت کاری محلات و آماده سازی شهر برای استقبال از مهمانان و مسافران می پردازد.

برگزاری جشن "نوروز بایرامی" در اردبیل

وی از برگزاری جشن مردمی "نوروز بایرامی" متمایز از سالهای قبل در اردبیل خبر داد و عنوان کرد: جشن نوروز بایرامی متفاوت تر از سالهای قبل و با اجرای سنتهای شهر اردبیل در یکی از مکانهای فرهنگی شهر اردبیل اجرا می شود.

این مسئول با بیان اینکه این جشن در روز 21 اسفند برگزار خواهد شد، اضافه کرد: جشن نوروز بایرامی در آستانه چهارشنبه سوری و با اهداف ایجاد نشاط در اقشار مختلف مردم، پرکردن اوقات فراغت شهروندان و خانواده های همکاران شهرداری برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در این جشناز تمامی سنتهای بومی شهر و استان اردبیل در حوزه فرهنگی و جشنهای نوروزی از جمله "تکم‌خوانی" و "تکم‌گردانی" و نیز موسیقیهای محلی جهت پربار کردن مراسم و احیای سنتهای دیرین اردبیل استفاده می شود.

اهدای سبزه و هدیه به مسافران نوروزی

شهردار اردبیل با اشاره به استقرار آلاچیق در ورودیهای شهر افزود: با همکاری امور عشایری در چهار ورودی شهر اردبیل آلاچیقهای راهنمای مسافران نصب می شود تا نشان دهنده سنت دیرینه مردم استان باشد.

به گفته وی در این آلاچیقها نقشه‌ها و پوسترهای معرف نقاط دیدنی و تاریخی شهر و استان اردبیل در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران اهدا می شود.

بدری از پخش رایگان آش دوغ در هفته اول عید نوروز در آلاچیقهای ورودی شهر خبر داد و گفت: در آلاچیقهای راهنمای مسافران برای مهمانان وارد شده به شهر آب جوش و آش دوغ رایگان به عنوان یکی از غذاهای محلی و بومی در ظروف یک بار مصرف اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه به مسافران نوروزی اردبیل هدایایی داده می شود، افزود: در ورودیهای شهر اردبیل به اولین مهمانی که وارد شهر اردبیل شود هدیه نفیسی تعلق می گیرد و برای سایر مهمانان نیز این هدایا در نظر گرفته شده تا مهمانان هم خاطره خوشی از اردبیل داشته باشند و هم یادگاری مناسب از طرف شهرداری برای سفرهای بعدی به اردبیل داشته باشند.

بدری از کاشت هزار سبزه بهارانه در شهرداری اردبیل خبر داد و اضافه کرد: این سبزه ها در آلاچیقهای ورودی شهر به مسافران اهدا می شود و در هر یک از ورودیهای شهر بیش از 200 سبزه بهارانه در طول هفته اول فروردین توزیع می شود.

ورودیهای شهر اردبیل گلکاری می شوند

وی با اشاره به گلگاریهای انجام شده در سطح شهر گفت: 20 هزار جعبه گل بنفشه در گلخانه های شهرداری تولید شده که برای گلکاری در نقاط مختلف شهر در اختیار شهرداران مناطق مختلف اردبیل قرار می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه به این تعداد اکتفا نشده است، تصریح کرد: به منظور تامین گلهای درون شهری علاوه بر 20 هزار جعبه گل بنفشه، 10 هزار جعبه نیز از مرکز کشور در حال خریداری است تا از این نظر کمبودی نداشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای گلکاری ورودیهای شهر اردبیل از وضعیت نامناسب جداول و پلهای اردبیل انتقاد کرد و اضافه کرد: تمامی جداول و پلهای اردبیل که در روزهای تبلیغات انتخاباتی آسیبهای عدیده ای دیده اند توسط شهرداری رفت و روب و رنگ آمیزی می شود.

شبهای اردبیل با نورپردازی زیبا می شود

شهردار اردبیل نورپردازی در مجموعه شهری را از دیگر برنامه های در دست اقدام شهرداری دانست و تصریح کرد: اردبیل اماکن تاریخی و طبیعی مختلفی برای گردشگری دارد اما شبهای اردبیل از این زیباییها خالی است و شهرداری قصد دارد با نورپردازی این نقیصه را رفع کند.

وی با بیان اینکه نورپردازی در شبها یکی از برنامه های شهرداری برای زیباتر شدن بصری شبهای اردبیل است، اضافه کرد: در ماه های اخیر بحثهای در مورد نورپردازی در سطح شهر اردبیل شده که در این زمینه نورپردازی رودخانه بالیخلو می تواند زیبایی خاصی به شهر ببخشد.

بدری نورپردازی به پلهای تاریخی و روگذر را از دیگر اقدامات برای زیبایی بخشیدن به شبهای اردبیل برشمرد و گفت: پلهای روگذر اردبیل توسط سازمان پارکها و فضای سبز نوپردازی می شود.

وی با بیان اینکه عملیات نورپردازی یکی از پلها تا شروع تعطیلات نوروزی به اتمام می رسد، تصریح کرد: نورپردازی پل هوایی ورودی از سمت سرعین تا پایان سال به اتمام می رسد و نورپردازی دیگر پلهای شهر نیز در سه ماهه اول سال 91 تکمیل می شود.

بلیط کاغذی از سفرهای دورن شهری اردبیل حذف می شود

شهردار اردبیل از برنامه ریزی برای حذف بلیط کاغذی و ارائه بلیط الکترونیکی در اتوبوسهای درون شهری اردبیل خبر داد و گفت: در تدوین و سیاستگذاری برنامه حمل و نقل شهری اردبیل حرکات نوینی را شروع کرده ایم که الکترونیکی کردن بلیطهای اتوبوسهای درون شهری از اولین اقدامات در این مورد خواهد بود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از اتوبوسهای ملکی سازمان اتوبوسرانی اردبیل آغاز می شود، اضافه کرد: با بررسی موانع و نقاط ضعف، این طرح به تدریج و طبق برنامه در اتوبوسهای بخش خصوصی نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.

شهردار اردبیل با اشاره به اجرای موفق این طرح در کلانشهرهای کشور افزود: تلاش می کنیم طرح جایگزینی بلیط الکترونیکی به جای بلیط کاغذی را تا پایان سال جاری یا اوائل سال آینده در این شهرستان اجرا کنیم.