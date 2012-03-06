محبت فضیلتی انسانی و ماندگار است / دلهایمان را یکی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، باران می بارد و اگر یادمان بود سهمی از آن را خرج آنانی کنیم که باران برایشان نمی بارد، همچون دیروز که باران بارید ولی بچه های کوچه کناری باران را ندیدند.

در کوچه باغی پر از عطر نسترن و اقاقیا، نشسته کودک خمار مهربانی که همین الان است که بزرگی در جریان رودخانه همیشه بخشنده، دستان سردش را به گرمای محبت بفشارد و او را نیز چون رهگذران دیگر به دیدن و لذت بردن از درختان کوچه باغ مشغول سازد.

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست، وقتی زنی با اوج غرور و سرشار از نشاط، کمی رب تف داده را به خیال خورشتی دلچسب، بر سر سفره کودکانش می آورد.

کاش باورها حقیقت می شد...

سلامت را پاسخ خواهند داد، نگاه منتظرت را خواهند خرید، اینان مردان دیار بزرگی اند، معرفت در ثریا هم باشد آنان به سمت آن می دوند، اهل دردند و این دلیلی است که دردمندان را می شناسند، آنان سرشت انسانی خود را در چشمه عزت، شرف و نور با نام خدا هر سحر شستشو داده اند.

هوای دلت گرفته است بیا به شهری برویم که مستمندی را در آن نمی یابی، حوصله ات سر رفته آنجا را ببین کودکانش شادند، بازی می کنند و شکم هایشان سیر است، خدا را می خواهی ببینی، آنجاست کنار آسمان بر سر سفره محبت و تو هم آنجا باش.

حال و هوای شهر دیدنی است، مردم شهر همه با هم دوست و مهربانند، در این شهر جشنی برپاست، جشن محبت و نیکوکاری، قدسیان آسمان هم دعوت دارند می آیند، تا خاک پای محبت را طوطیای چشمان خود سازند.

مردم این شهر، شب ها را سر بر آستان آسمان می سایند، هنگامه صبح ملائک، بیدارشان می کنند، هیچ همسایه ای نیست که در این شهر سر آسوده بر بالین گذاشته باشد و بی تفااوت روزها را شب کند و اگر تو نیز به این شهر آمدی، دست تو را نیز به محبت می فشارند و تو نیز با خدا در این شهر قدم خواهی زد.

یادمان باشد اگر باران آمد ...جشن نیکوکاری مبارک.

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مهدیه دانایی

