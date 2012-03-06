گذری بر کرج دیروز تا امروز/مروری بر عملکرد کلید دار ساختمان شیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، برای گذری به کرج قدیم راهی یکی از قدیمی ترین عکاسیهای شهر در میدان کرج شدم، عکاس باشی شهر ما که گذر ایام گرد پیری را بر چهره اش نشانده بود با صبوری به سوالاتم پاسخ داد و از دو اتاق تو در تو مرا به تاریکخانه قدیمی عکاسی اش برد و آلبومی را از زیر گرد و خاک قفسه ها بیرون کشید و روی میز گذاشت.





برای من که متولد همین شهرم، تغییر چهره سریع این سالها به قدری زیاد بود که هیچ کدام از عکسها برایم آشنا نبود و اصلا نمی توانستم تشخیص دهم اینجا کجاست..





از ورودی شهر تا میدان شاه عباسی... رودخانه کرج، باغهای جهانشهر و کوههای عظیمیمه... خیابانهای قدیمی و کوچه های تنگ و .... با پارکها و درختان محدود....

از عکاس باشی که جدا شدم با خودم فکر کردم کرج امروز هیچ شباهتی با گذشته ندارد و شتاب و توسعه چشمگیر شهر در این سالها مرهون تلاش افرادی است که برای واقعی شدن پیشوند کرج به عنوان یه " کلانشهر" تلاش کردند.





روزگاری کرج تنها باغشهری بود که خوش نشینان پایتخت به آن می امدند و خبری نیز از امکانات و شهرنشینی در آن به چشم نمی خورد با گذر ایام رفته رفته باغشهر دیروز شکل و شمایل شهر به خود گرفت و هر روز گسترده تر از دیروز شد.

امروز در حدود دو میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی کرج زندگی می کنند و ساختمان های بلند و برجها و خیابانهای عریض و طویل چهره دیگری را به شهر کرج بخشیده است.

رشد شتابان جمعیت کرج در سالهای اخیر اگرچه توسعه همگون این کلانشهر را با مشکلاتی همراه ساخته است اما بی شک خدمات ارزنده ای که طی این سالها از سوی خدمت گزاران به مردم ارائه شده است، موضوعی است که نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذر کرد.





حضور مدیران در بین مردم و آگاهی از مشکلات محلات، رشد و توسعه فضای سبز، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، بهره گیری از معماری جدید و توجه به زیباسازی شهری در ساخت بناها، ایجاد تقاطع ها، چندین زیرگذر، ساخت فرهنگسراها، بهسازی معابر و پیاد رو سازی، استاندارسازی خیابانها و رفع معارض از مسیرهای پرتردد و تعریض بلوارها و گذرگاههای جدید، نامگذاری معابر، بهره گیری از المانهای نو در میادین شهر، ساخت و راه اندازی بازار روزهای میوه و تره بار و... بخشی از اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر است.

بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری و تجمعیع ادارات و راه اندازی اتوماسیون اداری با هدف خدمت به ارباب رجوع، آغاز به کار قطار شهری کرج و پیشرفت قابل ملاحظه آن، ایجاد پارکینگ طبقاتی، اجرای طرحهای ترافیکی، جذب سرمایه گذار برای راه اندازی مراکز تجاری و تفریحی، ساماندهی پارکها و راه اندازی پارکهای محله ای در تمام مناطق شهری کرج، ایجاد دو منطقه جدید شهرداری کرج با رویکرد توزیع عادلانه امکانات و .. از دیگر اقداماتی است که توانسته چهره جدیدی به شهر کرج ببخشد.



ایجاد ایستگاههای انتقال زباله و پسماند، میزبانی از گردهمایی مسئولان فرهنگی و شهرداران کلانشهرها، حمایت از رسانه های شهر، تولید آثار فرهنگی و هنری، کسب رتبه اول میان در بین شهرداریهای کلانشهرها، احداث شش تقاع غیر همسطح، حیات بخشی دوباره به یکی از بزرگترین پارکها و مراکز تفرجگاهی در ورودی کرج " پارک جهان نما"، ساماندهی رودخانه کرج، شکستن رکورد اجرای چندین طرح عمرانی زودتر از زمان بهره برداری و .... بخشی از خدمات مدیر ساختمان شیشه ای شهر است.

در این میان هنوز دفع آبهای سطحی، معضل ترافیک، سرعت بخشی به پروژه قطار شهری و ... مشکلاتی است که بی شک فراهم نبودن زیرساختهای شهری و رشد شتابان جمعیت در سالهای اخیر حل مسائل فوق را با کندی همراه کرده است.

مدیریت شهری کرج در سالی که گذشت به گفته استاندار البرز کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است که این مهم بدون درایت و مدیریت شهردار این کلانشهر میسر نبوده است.

عیسی فرهادی به خبرنگار مهر گفت: شورای شهر باید همچون گذشته با تعامل مسیر توسعه و آبادانی شهر کرج را هموار کند.





این گفته استاندار البرز در حالیست که از روز گذشته تا کنون موضوع اختلاف نظر ساکنان پارلمان شهری کرج با شهردار همچون بمبی رسانه ای در شهر همه را با یک سوال مواجه کرده است و آن اینکه دلیل اصلی شورای شهر برای مخالفت با آقازاده که کارنامه مثبت عملکردش بر نقاط ضعف مجموعه شهری غالب است، چیست؟

به دنبال پی بردن این سوال بود که به سراغ مسئولان ارشد استان رفتیم تا نظر آنها را در این خصوص بدانیم.

امام جمعه کرج در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر از انجام اقدامات عمرانی کم سابقه در کرج از سوی شهردار خبر داد و بر لزوم حل اختلافات و در نظر گرفتن مصلحت شهر تاکید کرد.

حجت الاسلام محسن کازرونی کرج را دارای مشکلاتی خواند که حل آن نیازمند سپری شدن زمان است و تاکنون نیز در راستای توسعه این شهر اقدامات سازنده ای صورت گرفته است که در آینده باید تدوام یابد.





فرماندار کرج ضمن کارشناسی بودن انتخاب آقازاده به عنوان شهردار کرج از سوی شورای شهر به خبرنگار مهر گفت: انقلاب عمرانی ایجاد شده در کرج مدیون آقازاده است و به نظر می رسد شورا هم از این انتخاب درستش به خود می بالد و با وی همکاری دارد.

مهدی ایران نژاد تاکید کرد: رسالتمان این است در نهایت توانمان از این مدیر قوی حمایت و پشتیبانی کنیم و بدون تردید مدیریت موفق دوساله اخیر شهر را به سوی عمران و آبادانی پیش برده است.

وی ادامه داد: معضلات ترافیک و حمل و نقل، وضعیت نابسامان عمران ، عدم وجود پروژه های کلان و زیربنایی، مبلمان ناقص شهری و... همه در مدت مدیریت آقازاده سامان پیدا کرده اند و همین حضور باعث آغاز پروژه های کلان در شهر شده است.

به هر روی در حالی که این روزها قدم به قدم کرج به عنوان واقعی کلانشهر نزدیک می شود و در شرایطی که در همواره در رسانه ها و به ویژه خبرگزاری مهر در موقع بروز برخی مشکلات همواره نقدهای مطرح شده است، شهردار کرج نیز با تاکید بر اینکه از نقد سازنده استقبال می کند از این انتقادهای رسانه ای ما استقبال کرد، اما آنچه امروز انگیزه مروری بر عملکرد وی شد، اقدام ناگهانی شورای شهر در مطرح کردن استعفای اجباری وی و بحثهایی از این دست است.









در کلانشهری همچون کرج که نگاه تمامی دستگاهها در نهایت به سوی شهرداری معطوف است، کلیدداری ساختمان شیشه ای را برعهده داشتن و در مقابل خواسته ها و انتظارات غیر منطقی و خارج از چارچوب ایستادن کاری بس دشوار است که همتی والا می طلبد.

امید می رود ساکنان پارلمان محلی شهر نیز با مروری بر شرح وظایف خود و میثاقی که با مردم داشته اند هرگز فراموش نکنند که مردم خادمان واقعی خود را می شناسند و هر اقدام ماندگاری خود سند خدمت گزاری است، کافی است عینک هایمان را برداریم و با چشمهای خودمان نگاهی دوباره به چهره کرج امروز بیاندازیم.

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اعظم کریمی