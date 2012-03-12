پیشرفت 45 درصدی نوسازی و بهسازی اطراف حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس و فرسوده بودن بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در کنار کمبود شدید مراکز اقامتی مناسب و فقدان امکانات رفاهی بهداشتی مطلوب و معضلات اجتماعی، نوسازی اطراف این حرم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان این طرح قرار گرفت.

هم اکنون طرح نوسازی پیرامون حرم مطهر رضوی با پیشرفتی در حدود 45 درصد بزرگترین طرح نوسازی بافت های فرسوده شهری در کشور به شمار می رود که منجر به ایجاد ظرفیت های فراوانی در بخش های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی شده است.

این طرح که تاکنون 3800 میلیارد تومان در آن هزینه شده است از سال 71 کلید خورد و در سالهای 78 و 87 طرح نوسازی آن آغاز شده است و براساس برنامه زمانبندی تا 10 سال آینده به پایان می رسد.

مساحت کل اراضی محدوده طرح 360 هکتار است که پس از کسر 51 هکتار اراضی حریم حرم مطهر، بقیه محدوده که شامل 309 هکتار است محدوده طرح نوسازی و بهسازی را شامل می شود.

بر این اساس، نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی در اراضی انجام می گیرد که حدود 13 هزار مالک با کاربری های مختلف در آن وجود دارند بطوریکه جمعیت ساکن در این محدوده در سال افق طرح برابر با 53 هزار نفر در نظر گرفته شده و برنامه ریزی و طراحی امکانات تدارک شده برای جمعیت متحرک برابر 120 هزار نفر شب مسافر برای استراحت (حدود 75 درصد از نیاز زایران) و 600 هزار نفر مراجعه کننده روزانه برای سایر کاربری ها است.

در این طرح علاوه بر تعریض 4 خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر امام رضا که در مجموع 15 متر به عرض هر خیابان در بخش پیاده اضافه می شود، 4 خیابان شعاعی دیگر حدفاصل 4 خیابان وضع موجود اضافه خواهد شد و یک خیابان حلقوی با فاصله مناسب تا حرم مطهر به نام شارستان رضوی ارتباط این 8 محور را برقرار می کند.

همچنین حد فاصل شارستان رضوی تا حرم مطهر باغ هایی با مبلمان شهری به همراه فضای سبز نیز احداث می شود که دسترسی زایران به حرم مطهر را بسیار آسان می کند از طرفی در جهت ایجاد رفاه برای زایران به خصوص زایران کم توان و ناتوان از تکنولوژی روز دنیا همچون نوار نقاله یا پله های برقی در مسیر باغ ها هم استفاده خواهد شد.

همچنین برای انتقال منابع انرژی، تونل مشترکی برای کلیه منابع با بیش از 2 هزار متر از 13 کیلومتر در طرح در حال اجراست.

خرید5 هزار پلاک در محدوده بافت فرسوده اطراف حرم

در این راستا تاکنون بیش از 5 هزار پلاک از 13 پلاک واقع در محدوده از املاک بافت مرکزی شهر مشهد خریداری شده است و 130 پروژه با زیربنایی در حدود یک میلیون و 200 هزار متر مربع از سوی بخش خصوصی و عمومی و دولتی احداث شده است.

براساس این گزارش آزادسازی مسیر شارستان رضوی حدفاصل خیابان طبرسی تا میدان امیرالمومنین در حدود 100 درصد، آزادسازی مسیر شارستان رضوی در کل طرح 65 درصد، خرید و آزادسازی پلاک های مسیر شارستان رضوی در 65 درصد از مسیر شارستان رضونی با فاصله کمتر از 250 متر از حرم مطهر در دور تا دور حرم مطهر در حال بازگشایی است که طول این مسیر حدود 4 کیلومتر و عرض شارستان نیز 50 متر است.

آزاد سازی و بازگشایی دو معبر جدید منتهی به حرم مطهر رضوی به نام های شارستان امیرالمومنین به طول 900 متر در حد فاصل خیابان طبرسی و نواب صفوی با 100 درصد آزاد سازی و همچنین بازگشایی و شارستان چهارباغ در حد فاصل خیابان شهید اندرزگو و شیرازی به طول 300 متر با 90 درصد پیشرفت در آزادسازی از مهمترین اقدامات انجام شده در احداث معبرهای جدید منتهی به حرم مطهر رضوی است.