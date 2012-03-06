یادی از علی اربابی در برنامه ستارگان تلاوت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عادلی و حسین ربیعیان از شاگردان استاد اربابی هستند که در این برنامه خاطراتی از این استاد فقید بازگو می کنند.

علی اربابی از پیشکسوتان و استادان برجسته قرآنی، پدر شهید امیر اربابی و داور بین المللی قرآن کریم در رشته قرائت پس از ماه ها مبارزه با بیماری در تاریخ 17 اسفند ماه سال 1385 به رحمت ایزدی پیوست.

محمداللیثی مصری روز یکشنبه 5 مارس سال 2006 میلادی مطابق با 14 اسفند سال 1384 هجری شمسی به دیدار معبود شتافت.

برنامه ستارگان تلاوت جمعه 19 اسفندماه ساعت 19 تا 21 از رادیو قرآن پخش می‌شود .







