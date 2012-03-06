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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

خانه آباد خدا؛ پرونده ویژه شماره جدید اعتصام

خانه آباد خدا؛ پرونده ویژه شماره جدید اعتصام

شانزدهمین شماره از ماهنامه فرهنگی اجتماعی اعتصام، نخستین نشریه تخصصی انجمنهای اسلامی با پرونده‌ای با عنوان "خانه آباد خدا" از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ر این شماره از ماهنامه فرهنگی ـجتماعی اعتصام مطالبی با عناوینی چون هنر یاد تو بود، بهار انجمن، آغازگر بیداری، وادی مقدس، من یک مسلمان هستم، تشکیلات بهشتی آمده است .

خانه‌ات آباد، وقتی هوا سرد است، سینما و فراتر از آن، تشکیلات بهشتی، گسترش فرهنگ بانکداری اسلامی و نقطه پرگار از دیگر مطالب این شماره از نشریه اعتصام است .

نشریه اعتصام به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان ده هزار نسخه منتشر و در بین انجمن‌های اسلامی ادارات، کارخانه‌ها، اصناف و محلات سراسر کشور توزیع می‌شود.

کد مطلب 1553400

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