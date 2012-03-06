خانه آباد خدا؛ پرونده ویژه شماره جدید اعتصام

به گزارش خبرگزاری مهر، ر این شماره از ماهنامه فرهنگی ـجتماعی اعتصام مطالبی با عناوینی چون هنر یاد تو بود، بهار انجمن، آغازگر بیداری، وادی مقدس، من یک مسلمان هستم، تشکیلات بهشتی آمده است .

خانه‌ات آباد، وقتی هوا سرد است، سینما و فراتر از آن، تشکیلات بهشتی، گسترش فرهنگ بانکداری اسلامی و نقطه پرگار از دیگر مطالب این شماره از نشریه اعتصام است .

نشریه اعتصام به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان ده هزار نسخه منتشر و در بین انجمن‌های اسلامی ادارات، کارخانه‌ها، اصناف و محلات سراسر کشور توزیع می‌شود.