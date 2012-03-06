شهرک باغ ایرانی در زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در مراسم کنگ زنی میدان و بلوار گاوازنگ، افزود: با اقدامات انجام شده در منطقه گاوازنگ از ابتدای سال جاری سیاست راهبردی آن مشخص شده است.



وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی احداث پروژه های منطقه گاوازنگ استفاده از تمام ظرفیت های این منطقه است، افزود: در سال 91 عملیات اجرایی کلیه پروژه های گاوازنگ آغاز می شود.



رئوفی نژاد ادامه داد: عمده ترین مشکل گاوازنگ عدم وجود مدیریت واحد و مشخص بود که با واگذاری تمام امور به سازمان همیاری شهرداری ها این مشکل برطرف شده است.



استاندار زنجان به جابجایی روستای گاوازنگ به شهرک جدید باغ ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا 90 درصد از مالکیت های روستا احراز شده و 300 قطعه زمین در اختیار مالکین قرار می گیرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه شهرک باغ ایرانی در زنجان با بهترین معماری سنتی و با استفاده از مصالح ایرانی احداث می شود، گفت: در همین راستا به هر یک از مالکین روستای گاوازنگ به منظور احداث مسکن جدید وام تعلق میگیرد و کلیه مراحل ساخت از جمله کسب پروانه و نظام مهندسی به صورت رایگان انجام می شود.



وی با اشاره به اینکه در سال 91 حجم قابل توجهی از پروژه های گاوازنگ اجرا می شود، افزود: مجموعه فرهنگی و تفریحی گاوازنگ فرصت خوبی برای مردم استان زنجان است که باید هرچه سریعتر مراحل اجرایی آن به پایان برسد.