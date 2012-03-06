مواضع مسکو درباره سوریه صحیح است/ انتقاد از سیاست غرب درقبال دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سرگی ریابکف" گفت: مسکو از سیاست غرب در قبال سوریه ابراز نگرانی می کند.

وی افزود: "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه این موضوع را روز دهم مارس با وزیران خارجه اتحادیه عرب بررسی خواهد کرد.

ریابکف بیان کرد: ما بر این اعتقادیم که مشکلات در صورتی که اراده سیاسی نزد طرفهای موثر در کشور به ویژه کسانی که بر مخالفان نفوذ دارند قوی باشد قابل حل است.

وی خاطرنشان کرد: مسکو تنها طرف موثر در سوریه نیست، بلکه بازیگران اساسی مانند اتحادیه عرب و کشورهای غربی تاثیر زیادی بر مخالفان سوریه دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر درست بودن مواضع این کشور در شورای امنیت درباره سوریه بیان کرد: ما به طور دائم به خاطر موضع خود در شورای امنیت در معرض انتقاد قرار داریم. ما از صحت مواضع خود مطمئن هستیم و آماده ایم که از صحت موضع خود دفاع کنیم.