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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

معاون وزیر خارجه روسیه:

مواضع مسکو درباره سوریه صحیح است/ انتقاد از سیاست غرب درقبال دمشق

مواضع مسکو درباره سوریه صحیح است/ انتقاد از سیاست غرب درقبال دمشق

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن انتقاد از سیاستهای غرب در قبال سوریه مواضع کشورش در شورای امنیت درباره دمشق را صحیح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سرگی ریابکف" گفت: مسکو از سیاست غرب در قبال سوریه ابراز نگرانی می کند.

وی افزود: "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه این موضوع را روز دهم مارس با وزیران خارجه اتحادیه عرب بررسی خواهد کرد.

ریابکف بیان کرد: ما بر این اعتقادیم که مشکلات در صورتی که اراده سیاسی نزد طرفهای موثر در کشور به ویژه کسانی که بر مخالفان نفوذ دارند قوی باشد قابل حل است.

وی خاطرنشان کرد: مسکو تنها طرف موثر در سوریه نیست، بلکه بازیگران اساسی مانند اتحادیه عرب و کشورهای غربی تاثیر زیادی بر مخالفان سوریه دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر درست بودن مواضع این کشور در شورای امنیت درباره سوریه بیان کرد: ما به طور دائم به خاطر موضع خود در شورای امنیت در معرض انتقاد قرار داریم. ما از صحت مواضع خود مطمئن هستیم و آماده ایم که از صحت موضع خود دفاع کنیم.

کد مطلب 1553402

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