نمایش نرم افزارهای برتر در هفته فرهنگی ایران در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا پایتخت اندونزی 17 تا 23 اسفندماه جاری با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونتهای مختلف این وزارتخانه برگزار می شود که براین اساس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در این هفته به معرفی و نمایش نرم افزارهای برتر ایرانی می پردازد.



مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به عنوان متولی بخش رسانه های دیجیتال در این نمایشگاه حاضر خواهد شد و معرفی و نمایش بیش از 400 عنوان نرم افزارهای برتر ایرانی در موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، ایران شناسی و انواع قلم های قرآنی دیجیتال از جمله برنامه های این مرکز خواهد بود.

برگزاری نشستهای مشترک با شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز از دیگر برنامه های این بخش خواهد بود.

در حاشیه این رویداد فرهنگی چندین گردهمایی بین المللی با حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی کشورهای مختلف از جمله ایران، اندونزی، مالزی و تایلند در دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله جاکارتا برگزار خواهد شد.