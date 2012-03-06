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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

اشرفی در گفتگو با مهر:

تمهید سینماداران برای افزایش قیمت بلیت/ راضی به ریزش مخاطب نیستیم

تمهید سینماداران برای افزایش قیمت بلیت/ راضی به ریزش مخاطب نیستیم

رئیس انجمن سینماداران عنوان کرد، این انجمن با توجه برای افزایش قیمت بلیت‌های سینما تمهیداتی همچون افزایش روزهای ارائه نیم‌بها بلیط در هفته در نظر خواهد گرفت.

محمد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بلیت‌های سینما سه سال است که گران نشده و به نوعی تغیر نکرده است. بنابراین بالا رفتن قیمت در این مقطع با توجه به این موضوع طبیعی است.

وی افزود: این موضوع (افزایش بلیت سینماها تا سقف 6000 تومان برای سینماهای مدرن) البته در حد پیشنهاد است که از طریق شورای صنفی نمایش و انجمن سینماداران به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شده و مرجع قانونی موضوع این اداره است.

اشرفی تاکید کرد: البته انجمن سینماداران با توجه به این افزایش قیمت بلیت‌ها در صورت تصویب شدن راهکاری‌هایی را برای ارائه بلیت نیم بها در نظر دارد و ممکن است این موضوع به دو روز در هفته افزایش یابد. به هر حال ما راضی به ریزش مخاطب نیستیم.

کد مطلب 1553407

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