تمهید سینماداران برای افزایش قیمت بلیت/ راضی به ریزش مخاطب نیستیم

محمد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بلیت‌های سینما سه سال است که گران نشده و به نوعی تغیر نکرده است. بنابراین بالا رفتن قیمت در این مقطع با توجه به این موضوع طبیعی است.

وی افزود: این موضوع (افزایش بلیت سینماها تا سقف 6000 تومان برای سینماهای مدرن) البته در حد پیشنهاد است که از طریق شورای صنفی نمایش و انجمن سینماداران به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شده و مرجع قانونی موضوع این اداره است.

اشرفی تاکید کرد: البته انجمن سینماداران با توجه به این افزایش قیمت بلیت‌ها در صورت تصویب شدن راهکاری‌هایی را برای ارائه بلیت نیم بها در نظر دارد و ممکن است این موضوع به دو روز در هفته افزایش یابد. به هر حال ما راضی به ریزش مخاطب نیستیم.