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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

1.8 هکتار از عرصه های ملی گرگان نهال کاری شد

1.8 هکتار از عرصه های ملی گرگان نهال کاری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته منابع طبیعی در 1.8 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در گرگان نهال غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی افزود:  در این راستا، دو هزار اصله نهال از گونه‌های افرا، بلوط ، داغداغان و اوجا که همگی از انواع گونه‌های پهن‌برگ هستند کاشته شد.

وی با تبریک هفته منابع طبیعی به همه دوستداران و تلاشگران این عرصه مهم به اهمیت منابع طبیعی تجدیدشونده و نقش مهم آن در توسعه استان اشاره کرد.

جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری با ذکر احادیثی از اهمیت درختکاری، حفاظت و حراست از جنگل به عنوان وظیفه اسلامی و انقلابی برشمرد.

وی عنوان کرد: ایجاد پوشش گیاهی و نگاه اکولوژیکی در تمامی طرحها امری ضروری است.

جمشیدی بیان داشت: با حفاظت و حراست از منابع طبیعی با توجه به فواید بسیار آن می توان از نقش مهم آن در زندگی بسیار بهره برد.

کد مطلب 1553409

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