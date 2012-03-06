1.8 هکتار از عرصه های ملی گرگان نهال کاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برنامه های هفته منابع طبیعی افزود: در این راستا، دو هزار اصله نهال از گونه‌های افرا، بلوط ، داغداغان و اوجا که همگی از انواع گونه‌های پهن‌برگ هستند کاشته شد.

وی با تبریک هفته منابع طبیعی به همه دوستداران و تلاشگران این عرصه مهم به اهمیت منابع طبیعی تجدیدشونده و نقش مهم آن در توسعه استان اشاره کرد.

جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری با ذکر احادیثی از اهمیت درختکاری، حفاظت و حراست از جنگل به عنوان وظیفه اسلامی و انقلابی برشمرد.

وی عنوان کرد: ایجاد پوشش گیاهی و نگاه اکولوژیکی در تمامی طرحها امری ضروری است.

جمشیدی بیان داشت: با حفاظت و حراست از منابع طبیعی با توجه به فواید بسیار آن می توان از نقش مهم آن در زندگی بسیار بهره برد.