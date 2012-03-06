صیانت از منابع طبیعی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: عرصه های منابع طبیعی به تمامی نسلها تعلق داشته و ما اجازه نداریم این نعمت های الهی را تنها برای منافع خود از بین ببریم.

وی به بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در راستای صیانت از منابع طبیعی اشاره و تأکید کرد: تحقق این منویات، وظیفه ای همگانی محسوب می شود.

عنابستانی منابع طبیعی را بزرگ ترین و حیاتی ترین امانت الهی در دست مردم برشمرد و افزود: باید از این منابع بهره برداری بهینه و منطقی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: باید برای توسعه علمی، آبخیزداری و اصلاح مراتع، مشارکت دادن فعالانه مردم و تشکل های مردم نهاد هماهنگی بین دستگاه های درون و برون بخشی در حفظ و گسترش منابع طبیعی گام های مؤثر و مفید برداشت.

وی آموزش مردم را دارای بیشترین اهمیت در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی دانست و گفت: مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، شخم زدن در راستای شیب زمین، فرسایش خاک، قطع درختان عامل تخریب این عرصه زیست محیطی بوده که جلوگیری از این شیوه های رفتاری ضروری است.

عنابستانی منابع ملی را از پتانسیلهای اقتصادی چهارمحال و بختیاری بیان و بیان کرد: حفاظت و صیانت از منابع طبیعی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

خانواده عنصر تأثیرگذار در رشد و بالندگی جامعه است

بخشدار سامان خانواده را عنصر تأثیرگذار در رشد و بالندگی جامعه دانست.

اصغر مظفری گفت: خانواده در آموزه های قرآنی از مقام و جایگاه ارزشی والایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: آموزه های قرآنی آرامش در محیط خانواده و مناسبات میان زن و شوهر و پایداری آن را در پـرتو مودت و مهربانی میان همسران می داند.

مظفری افزود: مرد و زن باید نخست به عنصر عاطفی و روانی مودت و مهربانی دست یابند.

وی تصریح کرد: در مقام بررسی موضوع تحکیم خانواده لازم است ابتدا نگاهی تحلیلی نسبت به ماهیت شکلی و محتوایی خانواده داشته باشیم.

چهار محال و بختیاری استعداد بالایی برای توسعه شیلات دارد

استاندار چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه این استان درکشوردارای رتبه نخست در تولید ماهی سرد آبی است، افزود: استان ما یک از استانهای کشور با قابلیت توسعه ماهیان سردابی است.

علی اصغر عنابستانی افزود: باتوجه به اینکه استان دارای سواحل بسیارو استعدادهای بسیار خوبی در زمینه تولید ماهیان از جمله سردابی است باید زمینه لازم بریا توسعه این بخش با همکاری دستگاههای مربوطه فراهم شود.

وی گفت: توسعه شیلات در توسعه اقتصادی، افزایش سطح وتوانمندی مردم و افزایش میزان اشتغال نقش بسزایی دارد.

چهار محال و بختیاری 1.3 محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری اظهارداشت: چهارمحال و بختیاری با دارا بودن یک درصد از مساحت ایران، 1.3 محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.

صفدر نیازی تصریح کرد: این استان با تولید سالانه 11میلیارد مترمکعب آب وبهره مندی از سه هزار کیلومتر رودخانه از استان های مستعد برای پرورش ماهی است.

وی بیان داشت: وجود سه هزار و 300 حلقه چاه کشاورزی و 200 ایستگاه پمپاژ شرایط مناسبی را برای بخش شیلات و پرورش آبزیان در استان فراهم کرده که طی چهار سال متوالی بیشترین تولید ماهی قزل آلای کشور در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد.

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن چهار محال و بختیاری برگزار می شود

رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این انتخابات18 اسفندماه ازساعت9 تا16عصر برگزارمی شود.

بهزادابراهیمی افزود: دراین دوره ازانتخابات پنج عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن این استان برای مدت سه سال انتخاب ومعرفی می شوند.

وی گفت: هم اکنون 16 نفرداوطلب عضویت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان هستند.

سازمان نظام مهندسی معدن استان چهار محال و بختیاری 320 عضو دارد.