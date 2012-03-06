4500 کاراته کار در اردبیل فعالیت می کنند/ ساماندهی 80 داور درجه ملی

وحید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک چهارم از کاراته کاران استان را بانوان تشکیل می دهند، افزود: هم اکنون بالغ بر هزار و 125 کاراته کار زن در استان اردبیل مشغول فعالیت در این رشته ورزشی هستند.

وی با اشاره به ساماندهی بیش از سه هزار و 375 کاراته کار مرد در سبکهای مختلف این رشته اضافه کرد: این تعداد ورزشکار کاراته کار در حدود 55 باشگاه کاراته در سطح استان فعالیت می کنند.

جلیلی تصریح کرد: بیشتر باشگاه های استان در سبکهای غیرکنترلی فعالیت می کنند که در این مورد شهر اردبیل با داشتن بیش از 12 باشگاه سبکهای غیر کنترلی و هفت باشگاه سبکهای کنترلی بیشتر تعداد باشگاه ها و ورزشکاران را در میان شهرهای استان دارد.

وی با بیان اینکه در سال 88 تنها دو باشگاه سبکهای کنترلی در اردبیل فعالیت می کرد، یادآور شد: فعالیت دو باشگاه در مرکز استان قابل قبول نبود، به همین دلیل برگزاری کلاسها و دوره های مربیگری و داوری ضروری به نظر می رسید و در این راستا هیئت کاراته انرژی خود را برای آموزش مربی و داور گذاشت.

رئیس هیئت کاراته استان با بیان اینکه قبل از سال 88 تعداد داوران و مربیان استان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، اضافه کرد: چنانچه در برگزاری مسابقات با مشکلاتی مواجه می شدیم، اما در طی این مدت توانستیم با برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری متعدد در این زمینه ارتقا یابیم.

وی تعداد داوران درجه ملی استان را تنها در سبکهای آزاد کاراته 80 نفر برشمرد و متذکر شد: از این تعداد 20 نفر داور زن و 60 نفر مرد هستند و همه ساله از 20 نفری که مسابقات قهرمانی کشور را سوت می زنند سه یا چهار نفر از استان اردبیل دعوت می شوند.

جلیلی با اشاره به فعالیت استانهای دیگر در زمینه داوری گفت: این آمار با توجه به وجود 31 استان در کشور آمار بالایی بوده و اردبیل سهم بیشتری نسبت به دیگر استانهای کشور دارد.

وی اصلی ترین مشکل داوران استان را سطح تحصیلات پایین آنها عنوان کرد و افزود: این داوران این استان با مشکلاتی نظیر سطح تحصیلات پایین، عدم ارتباط داوران شهرستانها با مرکز استان و بی توجهی به بروز رسانی علم داوری روبه رو هستند.



