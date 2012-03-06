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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

اصفهانی:

طب اسلامی پاسخگوی همه نیازهاست

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات علوم قرآنی، حدیث و طب کشور با بیان اینکه طب اسلامی پاسخگوی همه نیاز هاست، گفت: باید بیماران جامعه را با تمام امکانات درمان کرد اما در کنار آن باید حلال و حرام رعایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصفهانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش سراسری قرآن پژوهشی وطب اظهارداشت: نظام سلامت را باید همه یاری کنند چون تحقق امر الهی است و نیازمند یاری همگان است.

وی افزود:شعار جهانی برای هزاره سوم ارتقاءسلامت است و این شعارها که در عصر ما گفته می شود در 1400 سال قبل در روایات واحادیث و آموزه های قرآنی ما این مباحث آمده است.

اصفهانی با بیان روایتی از حضرت علی (ع) اظهارداشت: هر کس به خدمات پزشکی مبادرت می ورزد باید سه ویژگی داشته باشد که داشتن تقوا،اجتهاد ورزیدن و خیرخواهی و آموزش خیر خواهانه وتوسعه جامعه از آن جمله است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاههای ما حق ندارند از دانشگاههای غیر اسلامی عقب بمانند گفت: قاعده ضمان طبیب، نفی سبیل ، نفی عروج ، مقدمه واجب و حرام اگر توجه ویژه به آن شود، دانشگاههای پزشکی ما مشکلی نخواهند داشت.

کد مطلب 1553416

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