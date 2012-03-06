500 اثر به دبیرخانه کنگره سراسری شعر کویر ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر،این کنگره شعر در بخش اصلی در موضوعات، "رسول مکرم اسلام (ص)؛ پیام آور برخاسته از کویر" و "ابرکوه نگینی بر جاده ولایت" برپا می شود.

"پیروزی انقلاب اسلامی،‌ امام خمینی (ره) و بیداری اسلامی" و نیز "عفاف و حجاب؛ الگوی برتر" هم از بخش های جنبی کنگره سراسری شهر کویر است.

اشاعه فرهنگ خداباورانه مردم سختکوش کویر و ارادت آنها به پیامبر بزرگ اسلام و ائمه اطهار(ع) از اهداف مهم برگزاری این کنگره است.

زمان برگزاری کنگره سراسری شعر کویر17 اسفند ساعت 9 صبح در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان ابرکوه اعلام شده است.

همایش یزدشناسی در نخستین سالروز درگذشت ایرج افشار در یزد برگزار می شود



همزمان با نخستین سالروز درگذشت استاد ایرج افشار در 18 اسفندماه، به همت گروهی از انجمن‌های غیردولتی فرهنگی و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط، نخستین همایش یزدشناسی نکوداشت استاد ایرج افشار در یزد برگزار می‌ شود.



از آنجا که یکی از موضوعات مورد پژوهش و تحقیق استاد افشار، یزد شناسی و تصحیح متون خطی مرتبط با تاریخ این خطه بوده است، فعالان فرهنگی یزد همت خود را صرف این مهم کرده ‌اند تا یاد و خاطره بزرگ ایران شناسان را با برگزاری نخستین همایش یزدشناسی که مورد عنایت ویژه وی بوده برگزار کنند.



در این همایش یک روزه تعدادی از پژوهشگران و البته یاران و دوستان آن زنده یاد و یزدشناسان به بیان سخنانی پیرامون آثار و شخصیت استاد ایرج افشار در نشست نخست و همچنین در نشست دوم به ارائه دیدگاههای خود پیرامون ضرورت ها، چالشها و آینده مباحث یزدشناسی در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ، تاریخ، مفاخر، جغرافیا و ... خواهند پرداخت.

در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاهی از کتابهای استاد ایرج افشار در حوزه یزد همچنین نمایشگاه عکس از این چهره ماندگار برگزار خواهد شد.



در این همایش حسین مسرت درباره پژوهش‌ های یزدشناسی استاد افشار، سید فرید قاسمی درباره مروری بر زندگی و آثار استاد افشار، سید حجت الحق حسینی درباره ایرج افشار و نسخه شناس، حجت الاسلام سیدکاظم مدرسی درباره مفاخر و مشاهیر یزد، سمسار درباره قنات ‌های یزد، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی درباره جغرافیای یزد، محمدرضا اولیاء درباره معماری یزد، سید عبدالعظیم پویا درباره تاریخ یزد و خانم صدیقه رمضانخانی درباره فرهنگ و مردم شناسی یزد سخن خواهند گفت.



این همایش به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و دیگر دستگاه های فرهنگی همچنین انجمن های فرهنگی برگزار می شود.



گردهمایی کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان طبس



اعضا و مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان طبس در مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی این شهرستان گردهم جمع خواهند شد.

این گردهمایی امرز در مسجد صاحب الزمان (عج) برپا خواهد شد.