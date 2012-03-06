چهار ورزشکار ناشنوای کرمانشاهی به اردوی تیمهای ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار ورزشکار کرمانشاهی در رشته های دو و میدانی، پینگ پنگ و جودو برای شرکت در مسابقات آسیایی ناشنوایان 2012 کره جنوبی، به اردوی تیمهای ملی این رشته ها دعوت شدند.

سارا کرمی در رشته دو ومیدانی و بهاره آذرسینا در رشته پینگ پنگ دو بانو و ورزشکار کرمانشاهی هستند که به اردوی آمادگی تیم های دو و میدانی و پینگ پنگ بانوان کشورمان دعوت شده اند.

مهرداد صیدی و احسان زارع نیز دو ورزشکار کرمانشاهی هستند که در رشته جودو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

ورزشکاران نام برده طی دو هفته باقی مانده از سال جاری در اردوی های مربوطه خود شرکت می کنند.

همایش بزرگ ‌پیاده روی در کرمانشاه برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به منظور توسعه فرهنگ ورزش همگانی در بین خانواده‌ها جمعه همین هفته 19 اسفندماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

برهمین اساس هزینه سفر به حج عمره، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ده‌ها دستگاه دوچرخه و وسائل ورزشی از جمله جوایز این پیاده‌روی خانوادگی اعلام شده است. توزیع بلیط های شرکت در این همایش از روز گذشته در نقاط مختلف کرمانشاه آغاز شده است.

براساس این گزارش، این همایش از ساعت 8 صبح از بوستان شاهد کرمانشاه آغاز و تا میدان طاقبستان ادامه خواهد داشت.